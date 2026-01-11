FUTBOL
El Barça busca el primer títol
Disputa avui la final de la Supercopa contra el Reial Madrid amb l’objectiu de revalidar el triomf de l’any passat contra l’etern rival. La principal incògnita blaugrana és si Lamine serà titular
Barça i Reial Madrid disputen avui al King Abdullah de Jidda (Aràbia Saudita), a les 20.00 (Movistar Plus+), la final de la Supercopa d’Espanya, amb un títol que per quarta vegada consecutiva es juguen aquests dos rivals i amb el focus posat a veure si Lamine Yamal i Kylian Mbappé estan als onzes inicials o no, a l’arribar tocats a la gran cita. Després de golejar l’Athletic Club (5-0) en la primera de les semifinals, i per l’estat de forma actual dels dos equips, amb el Reial Madrid patint més per tombar l’Atlètic (1-2), és més favorit l’equip de Hansi Flick. El conjunt blaugrana és el rei de la competició, ja que l’ha guanyat 15 vegades, l’última l’any passat i contra del Reial Madrid, al qual va golejar per 5-2.
Flick va assenyalar que valoren “molt jugar la final contra el Reial Madrid”. “És un clàssic i podem guanyar un títol. El que vull veure és el mateix que contra l’Athletic, quan vam jugar com un equip, com una unitat. Volem demostrar-ho al camp”, va dir. “Volem guanyar la final. Abans de l’Athletic, dos partits ens separaven de guanyar el primer títol d’aquesta temporada. I ara només hi ha un partit més. Són 90 minuts per donar-ho tot, el 100%. Vull que actuem com un equip”, va recalcar.
Quan li van preguntar per Mbappé, va comentar: “En aquest moment, és el millor davanter”, malgrat que va avançar que no tindran un pla diferent per parar-lo. “Quants clàssics hem jugat en els últims anys? Quants n’hem guanyat en l’últim any i mig? En vam perdre un. Sé que [Mbappé] és un bon jugador, però ens centrem en la nostra filosofia. I volem jugar com el Barça, i l’estil del Barça és diferent de l’estil de Reial Madrid”, va afegir. Malgrat la diferent actuació dels dos equips en les semifinals de la competició, no creu que hi hagi un favorit. “Una final és diferent, una final és una final i un partit contra el Reial Madrid és totalment diferent”, va manifestar.
Tampoc no creu el tècnic del Reial Madrid Xabi Alonso que hi hagi un clar favorit en aquest clàssic. “És un partit de futbol, és una final, tot pot passar. Estem centrats en el que podem fer nosaltres, en com ens hem de preparar i en com hem de jugar el partit de demà”, va afirmar.
El Girona va materialitzar ahir el seu segon triomf consecutiu en Lliga a l’imposar-se per 1-0 a l’Osasuna amb un solitari gol de Vanat que el catapulta a la dotzena posició. D’altra banda, el Vila-real va vèncer l’Alabès i es consagra a la zona Champions. L’Oviedo va empatar a un contra el Betis, igual que el València amb l’Elx. A Segona, el Saragossa va trencar la seua mala ratxa amb un triomf davant el líder, el Racing, per 2-3; i l’Andorra va empatar davant del Cultural Lleonesa (1-1) després que els aficionats retiressin la neu del terreny de joc.
“Les relacions amb el Madrid, trencades”
Joan Laporta, president del FC Barcelona, va afirmar en el còctel de benvinguda del sopar de l’RFEF amb motiu de la final de la Supercopa d’Espanya que “les relacions amb el Reial Madrid són molt dolentes i ara mateix estan trencades. Sempre es poden reconduir, però ara estan així”.
El fitxatge de Cancelo, oficial demà
La incorporació del lateral portuguès Joao Cancelo no es farà oficial fins demà dilluns, després que el jugador hagi passat la preceptiva revisió mèdica. Uns tests mèdics que estaven previstos inicialment per a divendres, com va confirmar el mateix president Laporta a TV3 dijous passat, però que finalment s’han traslladat a demà.
“Lamine és molt jove i no va estar encertat”
El jugador del Real Madrid Dani Carvajal va assenyalar amb referència a les declaracions de l’any passat de Lamine Yamal, assegurant que el Reial Madrid sempre roba, que “el Lamine és un noi jove i no va estar encertat però sense més ni més. Cadascú intenta defensar el seu equip”.