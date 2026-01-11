HOQUEI
Exhibició del Vila-sana
Aina Florenza, amb tres gols, lidera la golejada a domicili contra el Cerdanyola en un partit molt seriós de les de Rodero. L’equip del Pla, al qual va tornar Anna Salvat, acaricia la Final a Quatre
El Vila-sana es va exhibir ahir en la Champions a l’imposar-se amb contundència a Can Xarau al Cerdanyola per 1-8, en un partit que atansa de forma decisiva el conjunt del Pla d’Urgell a la Final a Quatre de la competició. En el conjunt lleidatà va reaparèixer la portera Anna Salvat, mentre que Luchi Agudo va jugar uns minuts molt minvada i Bea Gaete ho va fer amb dolor, ja que tampoc no està recuperada al cent per cent. Mentrestant, continuen sent baixes Gime Gómez i Laura Pastor.
L’equip dirigit per Lluís Rodero va mostrar la seua versió més sòlida i eficaç per sumar tres punts d’enorme valor estratègic. No només amplia l’avantatge sobre un rival directe, sinó que a més deixa pràcticament sentenciat l’average particular, un factor clau en la lluita per acabar entre les dos primeres posicions del grup.
El Vila-sana va encarrilar el partit des de molt aviat, liderat per una Aina Florenza estel·lar. La pitxitxi europea va firmar tres gols, dos en la primera meitat i un tot just arrancar el segon temps, un gol que va acabar de desarmar les locals. La seua capacitat per aparèixer en els moments clau va tornar a marcar la diferència en un partit de màxima exigència.
El domini de les del Pla d’Urgell va ser total i es va traduir en una golejada coral. Victòria Porta, des del punt de penal, Maria Porta, Luchi Agudo, Elsa Salvanyà i Dai Silva van completar el festival ofensiu fins al 0-8, reflex de la profunditat de banqueta i la maduresa competitiva d’un Vila-sana que no va aixecar el peu de l’accelerador en cap moment. El Cerdanyola només va poder maquillar el resultat amb el gol de l’honor de Laura Valverde, ja amb el partit decidit. Amb aquesta victòria, el Vila-sana se situa segon amb 6 punts, molt a prop de certificar la seua classificació.
Rodero: “Partit seriós”
L’entrenador del Vila-sana, Lluís Rodero, va explicar que “hem fet les coses bastant bé, hem fet un partit seriós. M’ha agradat que hem tingut paciència, malgrat que a l’inici ens hem precipitat una mica. Després ja hem tingut més ordre i control. Hem donat poques opcions al Cerdanyola, així que me’n vaig content.” Rodero també va voler destacar la tornada d’Anna Salvat. “Ha fet un partidàs, tenim dos grans porteres”, va concloure.