FUTBOL
L’AEM, a sortir del descens contra el líder
Torna de l’aturada davant el Barça B. Estrenarà la gespa del Recasens
L’AEM torna avui a la competició (12.00/Lleida En Joc) després de l’aturada nadalenca i rep el Barça B, líder de Primera RFEF, en l’acabada d’estrenar gespa del camp de futbol del Recasens. Les lleidatanes afronten el primer partit de la segona volta després d’aconseguir la seua millor ratxa de la temporada, després de les victòries que van aconseguir contra l’Atlètic de Madrid B (1-0) i l’Osasuna (1-2), i amb l’oportunitat de deixar enrere el descens per primera vegada des de la primera jornada.
L’aturada d’hivern va arribar en el millor moment del conjunt lleidatà. Tot i així, el seu tècnic, Rubén López, que va tornar amb sis punts de sis de possibles, va assegurar que “mentalment les jugadores necessitaven parar. Han aconseguit abstreure’s de tot el que és extern i això em deixa molt content”. Malgrat que la setmana d’entrenaments ha estat complicada per la reparació de la gespa del Recasens, que ha obligat l’equip a exercitar-se a les instal·lacions del Gardeny, i la nevada durant el temporal Francis, el tècnic barceloní va posar en relleu el treball de l’equip. “Les jugadores han tornat molt bé i els entrenaments d’aquesta setmana han estat molt bons”, va assegurar López. Les del Segrià tindran un repte exigent davant el filial del Barça, que és líder i tan sols ha perdut un partit dels últims nou que ha disputat. En aquesta línia, Rubén López va destacar el gran potencial ofensiu de l’equip més golejador de la categoria amb 38 gols. “Mantenen un atac organitzat que segurament és el millor de la categoria, però aquest any a més fan molt mal en transicions i robant alt. Si et treuen la pilota a dalt, intenten acabar ràpid i són molt perilloses”, va sentenciar el tècnic. Pel que respecta a les baixes, Rubén López no podrà comptar amb les lesionades de llarga durada Laura Fernández i Paula Rojas, que va ser operada recentment. Sí que podrà fer-ho amb l’acabada d’incorporar Alba de la Fuente, que arriba procedent de l’Ona Sant Adrià fins al final de temporada.