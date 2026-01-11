BÀSQUET
Triomf i a dormir: L’Hiopos firma una segona meitat de llibre i s’emporta una victòria de prestigi a Tenerife
Golomán i Batemon van ser els fars de l’equip per remuntar després del descans
Hi ha vegades que les profecies es compleixen. Després que l’any passat Txus Vidorreta enviés a dormir Encuentra i els seus a Tenerife, és ben clar que tots ells ho van fer ahir ben descansats després de recuperar la seua millor versió en una segona part de clar domini (38-55) i donar una nova sorpresa aquesta temporada que insufla aire fresc a un equip que arribava molt minvat, però que va treure forces de flaquesa per sumar la sisena victòria (87-94). Les coses no pintaven bé al descans, quan la connexió entre Marcelinho Huertas (9 punts i 13 assistències) i Shermadini (18 punts) era massa per als d’Encuentra. Però la reacció va ser tan sorprenent com contundent i, sota la batuta d’una altra parella de ball colossal formada per Golomán (13 punts i 25 de valoració) i Batemon (21 i 26), els lleidatans van remuntar 10 punts de desavantatge (49-39) i aparquen els dubtes.
No va ser la millor arrancada per al Tenerife, que va firmar un 0/5 en els seus primers triples, una cosa que va aprofitar l’Hiopos Lleida per imposar un 6-9. Però l’entrada de Marcelinho Huertas va capgirar el xoc. El brasiler es va estrenar trencant la sequera triplista (9-9) i va començar a dirigir el seu equip perquè el parcial a la segona meitat de quart passés a ser un 22-10 que va donar el primer gran avantatge als locals (28-19), davant d’un Hiopos poc connectat al darrere.
Malgrat un triple d’Abromaitis per obrir una bretxa de 12 punts a l’inici del segon capítol (31-19), l’Hiopos va tirar de caràcter i es va reconnectar amb un 0-8 que va obligar a un temps mort de Vidorreta (31-27). L’aturada va fer efecte, perquè el Tenerife va tornar a castigar amb el seu joc posicional i, en dos minuts (8-2) va recuperar els 10 punts de renda (39-29), penalitzant amb la connexió Huertas-Shermadini (9 assistències al descans el primer i 10 punts i 5 rebots el segon). Encuentra va voler tancar la ferida amb un altre temps mort a falta de cinc minuts i ambdós equips van intercanviar cistelles fins el 49-39 del descans.
La segona part requeria molt més en defensa i un millor acompanyament als pivots, fins llavors protagonistes més enllà del 3/3 en triples de Paulí. Els lleidatans van sortir amb la lliçó apresa i, coll d’un Golomán molt inspirat, es van col·locar ràpidament a una cistella (52-49). Però van aconseguir una cosa més important: recuperar la confiança, perquè van rebre cops durs com un triple al límit de Fitipaldo que va trencar el 0-7 de parcial (55-49) o un altre de Van Beck que va situar el 62-58. Però sempre van respondre, primer a través de Batemon (35-52), després amb un triple de Shurna (62-61) i finalment amb set punts seguits de l’escorta que van posar davant els lleidatans per primer cop des del primer quart (66-68). Els tinerfenys continuaven deixant esclats i per això van arribar a l’últim quart manant, ja que Giedraitis va tancar el parcial amb un triple (71-70). Era un altre cop de puny al mentó de l’Hiopos, que es va mantenir impassible i va respondre amb un 0-7 de sortida, de nou orbitant sobre un Golomán disfressat de base al pal alt (71-77). Vidorreta va parar el joc faltant vuit minuts i el Tenerife va aprofitar uns moments de sotsobre dels d’Encuentra per situar-se a dos punts mitjançant Shermadini (75-77). Tanmateix, un conjunt lleidatà molt fatigat va tornar a accelerar amb honor es va situar nou punts amunt (75-84) amb un triple d’un Shurna que va aparèixer en el moment decisiu, així com Ejim.
Les forces flaquejaven i Scrubb ho va aprofitar per tornar a retallar (79-84) amb tres minuts per jugar. Però va ser un ensurt, perquè Shurna va tornar a silenciar el pavelló amb un triple (78-87), abans d’arribar a un màxim avantatge de 10 punts (79-89) a 1:18. Va ser un vist i no vist, perquè dos triples locals i les males decisions d’un Hiopos fos (85-91) van donar incertesa a un final que els lleidatans van tancar bé amb els tirs lliures (87-94). Una altra campanada, aquesta amb un significat molt més gran.