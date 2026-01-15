BÀSQUET
Batemon, sobre la seua relació amb Gerard Encuentra a l'Hiopos Lleida: “tots respectem i confiem en l’entrenador”
L’escorta nord-americà destaca que la unió del vestidor “ens ha ajudat a sortir d’aquell pou”
L’Hiopos Lleida va donar dissabte un cop d’autoritat en una de les pistes més exigents de la Lliga, la del Tenerife, saldant de passada un compte pendent amb Txus Vidorreta. Després d’una altra setmana complicada amb la derrota davant del Saragossa, l’equip va respondre de nou des de la unió i el caràcter del grup, com a Andorra, dos conceptes en els quals va incidir ahir James Batemon, una de les claus de la victòria a les illes. “Aquest equip s’ha mantingut unit, tots respectem i confiem en l’entrenador, així que crec que això és el que ens ha ajudat a sortir d’aquell pou. Som un equip molt resilient”, va assegurar.
L’escorta nord-americà va explicar que “l’entrenador va tenir una xarrada amb nosaltres al principi de la setmana. Crec que tots ens vam fer responsables i vam fer un pas endavant per parlar sobre el que estàvem fent malament i el que podíem aportar positivament”. “És difícil enllaçar sis partits seguits perdent, perquè els jugadors comencen a desmoralitzar-se i l’equip es trenca, però no al nostre equip. Tots vam respondre molt bé”, va puntualitzar.
Aquesta cohesió també es reflecteix en la relació entre Batemon i Gerard Encuentra, sobre la qual s’ha especulat a les xarxes socials en alguna ocasió. “No estic gaire ficat a les xarxes socials, però he sentit que molta gent pensava que el Gerard i jo estàvem malament. Només és la relació d’un entrenador i el seu jugador al qual posa a prova. El Gerard i jo tenim una molt bona relació”, va concloure.
El bon ambient s’estén a tot el grup, dins i fora de la pista. “Passem temps junts fora del bàsquet. En els desplaçaments juguem a cartes, convivim molt. És un grup molt proper, no hi ha cap jugador que es quedi fora o vagi a la seua bola”, va assegurar el de Milwaukee.
Més enllà de l’aspecte tàctic, el triomf es va consolidar en una mentalitat valenta i agressiva, una cosa que també va destacar Corey Walden, un altre dels grans protagonistes del matx. “Va ser una gran victòria; estic molt content per tots nosaltres. Vam demostrar un gran esperit de lluita i resiliència per ser capaços de contraatacar i jugar molt bé al final del partit”, va afirmar en aquest sentit Walden, que espera que aquest resultat marqui “un pas per tornar a anar per bon camí”.
En el pla personal, el partit va suposar un alleujament per al base nord-americà després d’un primer tram de temporada complicat. “Em sento molt millor. Els meus companys han intentat animar-me en múltiples partits, però el fet de tenir una bona actuació m’ha anat bé per a la meua mentalitat i la meua confiança”, va reconèixer.