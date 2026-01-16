ATLETISME
Una Cursa de la Serra estable
La prova de Puigverd de Lleida arribarà l’1 de febrer a la majoria d’edat mantenint una participació de 700 atletes. Uns 200 correran el trail
Puigverd de Lleida celebrarà el pròxim dia 1 de febrer la ja tradicional Cursa de la Serra, que aquest any arriba a la majoria d’edat. Després de divuit edicions, la prova s’ha consolidat al calendari provincial de carreres populars, sent una de les més freqüentades, ja que tornarà a assolir els 700 participants en els diferents recorreguts.
Segons va explicar ahir durant la presentació de l’esdeveniment Robert Pasqual, president de l’Associació Esportiva Cultural de Puigverd de Lleida (AEC), les inscripcions pràcticament estan tancades, destacant el creixement que ha tingut el Trail, que es va estrenar fa dos anys i que en aquesta edició arribarà als 200 participants.
La prova compta amb un recorregut de 13 quilòmetres i un desnivell positiu de 200 metres. Per la seua part, la caminada, de 10 km, tindrà uns 150 participants, mentre que 300 més estaran repartits entre les carreres de 6,5 i 10 quilòmetres. Per complementar la jornada se celebraran diverses curses infantils amb mig centenar de joves.
El recorregut es desenvolupa per tot pel terme municipal de Puigverd de Lleida, amb molt poc desnivell, i bàsicament transcorre per camps fruiters i pistes i molt poc d’asfalt. La carrera de 10 km ascendeix fins al cim de la Serra, mentre que la de 6,5 no l’arriba a coronar. Les curses començaran i acabaran al camp de futbol i donaran el tret de sortida a les 10.00 hores, amb l’inici de la Trail, i a les 10.10 hores la resta. Hi haurà serveis de fisioteràpia, dutxes i guarda-roba.