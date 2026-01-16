MOTOR
Esteve es manté en el Top 15 i Roma retalla diferències
El lleidatà Jordi Esteve està cada vegada més a prop d’assolir el seu objectiu: acabar per primera vegada com a pilot de camions. Ahir va concloure l’onzena etapa, una especial de 346 quilòmetres amb sortida a Bisha i arribada a Al-Henakiyah, en la dinovena posició absoluta, la qual cosa li va fer perdre dos posicions i baixar fins a la quinzena plaça de la general, si bé manté el liderat de la seua categoria de T5-2. L’altre lleidatà que queda en lliça, Josep Solé, que corre el Dakar Classic, on no prima la velocitat sinó la regularitat, ahir va acabar en la posició 44 i ocupa la 22 de la general.
Quant a la categoria de cotxes, Joan Nani Roma (Ford) va recuperar ahir la segona plaça de la general i part de les seues opcions de lluitar pel triomf final després de retallar-li més de quatre minuts a líder, el qatarià Nasser al-Attiyah, que gestiona encara una folgada renda de més de vuit minuts. Pel que faa les motos, el nord-americà Skyler Howes es va imposar en l’etapa i l’argentí Luciano Benavides és el nou líder.