Freeride de luxe a Aran
Unes 3.000 persones van seguir a peu del Tuc de Bacivèr la prova inaugural del circuit mundial. Abel Moga no pot repetir podi a casa i és el 17, i la debutant local Castellví acaba sisena
El Freeride World Tour 2026 (FWT) va arrancar ahir amb una espectacular Baqueira Beret Pro by Movistar que va congregar uns 3.000 espectadors a peu del Tuc de Bacivèr, que tornava al Tour per primera vegada des del 2023, ja que el 2024 la prova es va suspendre per falta de neu i l’any passat es va haver de buscar una zona alternativa pel mal estat.
L’heroi local, Albel Moga, no va poder repetir podi per tercera vegada en la prova aranesa, encara que va donar tot un espectacle. L’esquiador de Vielha va optar per una baixada que va fer aixecar el públic, però sense planxar el seu característic front flip al final, cosa que el va fer acabar al dissetè lloc. “Estic molt content de tornar al Bacivèr. És una muntanya que li tinc molt afecte i competeixo davant dels meus amics i de la meua família. Desafortunadament he caigut, no he pogut controlar bé el front flip, però igualment estic content i orgullós de mi mateix”, va assenyalar l’aranès.
L’altra representant de la Val d’Aran va ser Maria Castellví, que va aprofitar la invitació per realitzar una baixada que no ho va posar gens fàcil als jutges. Després de molta deliberació la van col·locar en sisè lloc, a poques dècimes de la cinquena posició en esquí. “Estic súper contenta. Ha sortit gairebé tot com m’esperava, al final he planxat dos roques considerables. La gent?, no tinc paraules”, va explicar l’aranesa.
Per la seua part, la reusenca Núria Castán, tercera en el rànquing el 2025, es va quedar a les portes del podi de snowboard amb una línia en la qual va poder introduir freestyle. “Estic molt feliç de començar el circuit aquí, amb tota la comunitat de freeride que hi ha i la gent animant-me. Hi he ficat més freestyle amb un tailgrab i un method; i el doble que per desgràcia no he pogut planxar, però, bé, ho hem intentat i millorarem en la pròxima”, va indicar.
La competició femenina de snowboard la va guanyar la debutant nord-americana Mia Jones, gràcies a una puntuació de 69,67, superant la francesa Anna Martinez, que en va obtenir 66,00, i l’australiana Michaela Davis-Meehan, tercera amb 64,5. En homes va triomfar el suís Liam Rivera, tercer a la general la temporada passada i que ahir va marcar la pauta amb una baixada poderosa i precisa que li va valer una puntuació de 88,67, superant el debutant francès Sacha Balicco, amb 84,67, i el nord-americà Holden Samuels, amb 82,67. En la disciplina d’esquí, la canadenca Justine Dufour-Lapointe va aconseguir una victòria més que merescuda amb 86,33 punts, defensant el seu títol amb una baixada poderosa. Les debutants franceses Zoé Delzoppo i Lou Barin van completar el podi amb puntuacions de 76,33 i 74,00, respectivament. En nois, el podi va estar molt ajustat. El neozelandès Ben Richards es va emportar la victòria amb 86,67, superant per molt poc el nord-americà Toby Rafford (86,50) i el canadenc Wei-Tien Ho (86,33).