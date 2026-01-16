FUTBOL
López apel·la a la concentració contra el Madrid B
L’AEM afronta aquest diumenge una exigent sortida al camp del Real Madrid B amb confiança renovada després de l’empat davant del Barça B. L’entrenador aemista, Rubén López, es va mostrar satisfet ahir amb l’evolució de l’equip i amb la resposta de la plantilla a la proposta de joc. “L’equip està molt bé, convençut del que estem fent, amb molta ambició i moltes ganes”, va assegurar el tècnic. López va destacar el valor anímic de l’últim resultat: “Encara que va ser un empat, va ser contra el Barça i aixecant dos vegades el resultat. Els resultats ajuden molt que l’equip cregui en la idea.”
Amb la vista posada en el filial madridista, l’entrenador va insistir en la importància de centrar-se en el rival immediat. “Cada partit és una final i cada partit és diferent. Em centro a veure on podem fer mal i quin tipus de joc ens trobarem”, va explicar. Un dels aspectes que han de corregir són les accions a pilota aturada. “És un punt molt important. És veritat que vam fer dos gols a pilota aturada, una cosa que ens estava faltant, però també encaixem gols evitables”, va reconèixer. “No pot ser que un equip, ni el Barça ni cap, ens faci dos gols d’estratègia. És un tema de concentració i intensitat.”
Sobre el Reial Madrid B, López va assenyalar que “la qualitat individual és molt alta. Si tenen un metre, te la fan”, va afirmar. Pel que fa a la plantilla, es va mostrar satisfet, encara que no va tancar la porta a reforços. Finalment, va destacar la receptivitat del vestidor. “És una plantilla molt identificada amb el missatge i amb la situació de l’equip. Això és el més important”, va concloure.