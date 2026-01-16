FUTBOL
Reforç de la Lliga per a l’Atlètic Lleida
Jaume Pascual, que li va marcar un doblet amb l’Andratx
L’Atlètic Lleida va fer oficial ahir el setè fitxatge d’aquest mercat d’hivern, el mallorquí Jaume Pascual, que arriba per reforçar la parcel·la ofensiva després de destacar aquesta temporada amb el CE Andratx. De fet, va ser protagonista en el duel que va jugar el seu ja exequip al Camp d’Esports, sent l’autor dels dos gols que, finalment, no van servir per emportar-se els tres punts (3-2). Jaume Pascual, de 29 anys, actua principalment com a extrem dret, encara que també pot adaptar-se per l’esquerra, destacant per la capacitat de desbordament i verticalitat. Ha defensat les samarretes del Mallorca B, Badalona, Terrassa, Cornellà, la CE Manresa i Atlètic Balears, entre d’altres.
El tècnic Gabri García es va referir ahir al jugador balear i es va mostrar molt content “que hagi decidit venir a ajudar-nos. Ens va marcar dos gols amb l’Andratx i per tant diu molt de les ganes que tenia de venir malgrat la situació en la qual estem. Volem jugadors que tinguin ganes de venir”, va afirmar, mentre que va revelar que ja a l’estiu van intentarfitxar-lo.
“Vam estar a prop de tancar-lo i ara, en una altra situació, s’ha pogut concretar, la qual cosa ens alegra molt.” Gabri podrà comptar amb tots, a excepció d’Antonio Cotán, per al partit de demà al camp del filial del Castelló, un rival directe en la lluita per la permanència.
Sobre la petició de la plantilla de tornar a jugar al Farrús, Gabri García va reconèixer que “a nosaltres no ens beneficia l’estat del camp, i al final és veritat que els jugadors no estan a gust i han fet aquesta petició, i és bo que el club es plantegi aquesta possibilitat. Veure què ens interessa més a nivell esportiu”.
El Mollerussa recupera un porter de la base
El Mollerussa va anunciar ahir la tornada del porter Alejo Mansilla, de 23 anys, format al seu planter. També ha passat per les categories inferiors del Lleida Esportiu, Nàstic de Manresa i Atlètic Segre, i clubs com el Juneda, Borges, Artesa de Segre i Binèfar, equip del qual procedeix.