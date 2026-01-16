FUTBOL
Sanció de 32 partits entre Pinyana i Bellvís per la baralla
Vint encontres entre tres jugadors visitants i dotze entre dos locals
El subcomitè de competició de la delegació territorial de la Federació Catalana de Futbol va acordar imposar una sanció d’un total de 32 partits de suspensió repartits entre cinc jugadors, 20 encontres entre tres del Bellvís i 12 entre dos del Pinyana 2021, com a conseqüència de la baralla multitudinària que es va produir després de la disputa diumenge passat del matx entre ambdós equips corresponent a la jornada 14 del Grup 14 de grup Tercera Catalana.
Els futbolistes sancionats són, per part del Bellvís, R.A. (8 partits), B.A.M. (8 partits) i A.N. (4 partits); i per part del Pinyana 2021, A.C.C. (8 partits) i F.O.R. (4 partits).
Tots ells són castigats en virtut de l’article 339 per agredir un rival. A més, el subcomitè va decidir incoar expedient d’aquest duel, després dels incidents de públic produïts a l’acabament del xoc.
Val a recordar que el partit Pinyana 2021-Bellvís, que va finalitzar amb el resultat de 6-3, va quedar greument entelat per uns incidents d’extrema gravetat ocorreguts immediatament després del xiulet final. Quan els jugadors ja es dirigien cap als vestidors, es va produir una baralla generalitzada entre futbolistes d’ambdós equips que va derivar en l’expulsió de sis jugadors –dos del Pinyana 2021 i quatre del Bellvís–, la invasió del terreny de joc per part del públic i la necessària intervenció dels Mossos d’Esquadra per restablir l’ordre.
Arran d’aquests greus esdeveniments, el Pinyana 2021 va emetre un comunicat en el qual va expressar la seua “més ferma condemna” dels fets, qualificant-los com una “greu agressió” patida per un dels seus futbolistes.
El club va subratllar que aquest tipus de comportaments són “totalment inacceptables” i contraris als valors que han de regir el futbol amateur i va remarcar que no tolerarà cap acte de violència que afecti membres de la seua entitat. Així mateix, va mostrar el seu suport al jugador afectat, així com a la seua família i companys, i va reafirmar el seu compromís de continuar treballant perquè el futbol base sigui un entorn segur i lliure de violència.
Per la seua part, el Bellvís també va lamentar els fets, encara que va considerar necessari respondre al comunicat del club local. En el seu posicionament, el Bellvís va afirmar que no eludeix responsabilitats i que adoptarà “les decisions que considerem oportunes”, però va rebutjar el que va qualificar com un intent d’eximir de tota culpa el Pinyana 2021.
El club visitant va insistir que els incidents van ser compartits i igualment “inacceptables”, assenyalant que hi va haver provocacions i violència per les dos parts, així com una invasió de camp per part de l’afició local que, segons la seua versió, va provocar que alguns dels seus jugadors resultessin perjudicats i patissin diverses contusions.
Finalment, el Bellvís va acusar el Pinyana 2021 d’intentar fer “populisme” presentant el seu club com a únic responsable del que havia ocorregut, va expressar el seu desig que fets similars no tornin a repetir-se i va anunciar que no respondrà a més comunicats sobre aquest assumpte.