FUTBOL
El Golmés pateix per derrotar el Bellcairenc
El Golmés va superar un Bellcairenc que, malgrat ser cuer, va merèixer molt més del que el resultat final va indicar (3-1). Els visitants van ser superiors en la primera part, generant molt perill en jugades a pilota aturada. No obstant, en el minut 22, Ian va aprofitar una jugada al contraatac per fer el primer gol per als locals (1-0). Just abans d’arribar al descans, Salud va fer l’empat (1-1).
A la segona meitat, el Golmés va sortir millor i va aprofitar aquells minuts per tornar a avançar-se en el marcador amb un altre gol d’Ian (2-1). El Bellcairenc va anar a buscar l’empat però no va aconseguir materialitzar les ocasions.
Finalment, en l’últim minut del partit, Sergi va fer un gol de falta directa que va sentenciar (3-1).