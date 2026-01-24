Hiopos Lleida s'imposa per la mínima al Burgos de la mà de James Batemon (73-72)
Una actuació estel·lar de James Batemon (33 valoració) ha estat clau per a la victòria local (73-72) davant d'un Barris Nord que s'ha encès després de l'expulsió de Gerard Encuentra.
El Hiopos Lleida ha aconseguit una ajustada victòria per 73 a 72 contra el Recoletas Salud San Pablo Burgos. El partit, disputat a l'Espai Fruita Barris Nord, ha mantingut l'emoció fins al darrer segon, amb una actuació destacada de James Batemon que ha estat fonamental per al triomf local.
Davant d'una afició entregada, amb 5.995 espectadors omplint les graderies, l'equip lleidatà ha demostrat la seva capacitat de resistència en un enfrontament d'alta intensitat. La diferència mínima en el marcador final reflecteix la igualtat entre ambdós conjunts, que han lluitat per cada possessió durant els 40 minuts de joc.
En l'apartat individual, James Batemon ha estat el gran protagonista del Hiopos Lleida, amb 30 punts, 5 rebots i 3 assistències en 36 minuts de joc, demostrant una efectivitat crucial en els moments decisius. Per part del Recoletas Salud San Pablo Burgos, Samuels ha liderat l'anotació amb 15 punts, mentre que Happ ha destacat amb un doble-doble de 12 punts i 10 rebots, sent el jugador més valorat del seu equip. Altres aportacions significatives per als lleidatans han estat els 11 punts i 8 rebots de John Shurna, i els 12 punts i 3 recuperacions de M. Ejim, entre ells la cistella guanyadora, que han contribuït decisivament a la victòria local.