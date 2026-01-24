TENIS
Treballada victòria del Borges amb remuntada final de Carrera (4-2)
L’Enoli Les Borges Vall es va adjudicar ahir una treballada victòria contra el Sant Sebastià (4-2), en un partit en el qual sempre va portar la iniciativa i en què va acabar guanyant gràcies a una gran remuntada final de Cesc Carrera en un últim joc igualadíssim, que es va decidir per 17-15. Els de les Garrigues són setens, amb 13 punts, però a només un del segon, el Santiago, en una igualadíssima taula.
Joan Masip va obrir el partit amb una ajustada victòria (3-2) contra el visitant Zengyi Wang, al qual va superar per 11-2, 7-11, 11-8, 9-11 i 11-8. En el segon duel, Cesc Carrera no va tenir opció d’ampliar l’avantatge, ja que Xie Yunxi es va imposar per 1-3 (5-11, 10-12, 11-9 i 9-11) per empatar la contesa. El conjunt de les Garrigues va recuperar l’avantatge gràcies a Marc Duran, que va vèncer sense problemes (3-0) Ander Cepas (11-5, 12-12 i 11-7). Tanmateix, els bascos van tornar a igualar mitjançant Yunxi, que va establir el 2-2 al batre Masip per 1-3 (11-8, 4-11, 5-11 i 9-11). No obstant, en el cinquè partit Duran va assegurar un punt per al Borges, gràcies a una còmoda victòria (3-0) contra Wang (11-4, 11-7 i 11-5). Carrera va ser qui es va jugar el triomf lleidatà davant de Cepas i el va acabar aconseguint amb una meritòria remuntada. Després d’arrancar perdent 0-2, va aixecar el partit i es va imposar per 3-2 en un últim joc etern (10-12, 6-11, 11-5, 11-8 i 17-15).