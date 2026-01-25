HOQUEI
Golejada amb ‘dolça’ revenja
El Vila-sana endossa el mateix marcador al Bigues que en el partit de la primera volta, però que després les del Pla van perdre per impugnació del rival. I repeteix el resultat de l’anterior jornada
Malgrat que a la vigília el tècnic del Vila-sana, Lluís Rodero, no volia parlar de revenja i eufemísticament parlava de “motivació extra”, el cert és que el Vila-sana es va cobrar ahir una dolça revenja sobre el Bigues i Riells. El destí va voler, a més, que el resultat final (11-1) fos el mateix que es va registrar a favor de les del Pla d’Urgell a la primera volta a la pista del Bigues. Un partit que, tanmateix, van perdre per 10-0 després de la sanció que va imposar el comitè de competició de la Federació Espanyola a l’equip lleidatà per la impugnació presentada pel Bigues per alineació indeguda.
Que ara mateix la distància esportiva entre tots dos equips és molt gran se sabia, però és que les de Lluís Rodero van sortir a la pista amb foc als ulls intentant obtenir la golejada més gran possible. Ja als 2 minuts havia inaugurat el marcador Aina Florenza, que va acabar amb 3 gols i dos assistències abans de rebre divendres a Madrid el premi a la millor esportista de la Federació Espanyola de Patinatge 2025. Els gols van anar caient com a fruita madura amb doblets de Luchi Agudo i Elsa Salvanyà, i fins i tot la reapareguda Laura Pastor, que va tornar amb gol l’anterior jornada contra Las Rozas després d’una llarga lesió d’un any, va marcar de nou. Curiosament, el partit davant de Las Rozas també va acabar amb el mateix resultat que ahir (11-1).
Al descans ja es va arribar amb un devastador marcador de 6-1, que a la segona part es va anar ampliant fins a arribar als onze gols. No va tenir cap història aquest partit per a un Vila-sana que dimecres vinent visita el Cerdanyola. Un rival que aquest mateix mes ja va derrotar per 1-8 en partit corresponent a la Champions.
L’Alpicat podria sortir del descens si puntua avui amb el Cerdanyola
L’Alpicat té aquest migdia (12.30) un partit crucial en les aspiracions de mantenir-se a l’OK Lliga femenina. Després de la gran victòria aconseguida fa una setmana a casa davant del Bigues i Riells, amb remuntada inclosa que el va situar a un punt dels llocs de permanència, el conjunt que dirigeix Mats Ziken obre avui la segona volta rebent a l’Antoni Roure el Cerdanyola amb la possibilitat de sortir de les posicions de descens. Un empat li permetria igualar Las Rozas, que ahir va sortir golejat de la pista del Gijón i al qual superaria per un millor average, mentre que amb una victòria avançaria les madrilenyes, que avantatjaria en dos punts.
Rodero: “Les jugadores s’han tret l’espineta que teníem”
El tècnic del Vila-sana, Lluís Rodero, va comentar després del partit que “estic molt content. Les jugadores s’han tret l’orgull i l’espineta que teníem per haver perdut el primer partit de la temporada quan ens van impugnar el partit. Crec que hem demostrat aquestes ganes, hem aconseguit un marcador voluminós i considero que hauria pogut ser encara més”.Val a recordar que l’equip de la localitat del Pla d’Urgell va guanyar aquell partit per 0-11, però la Federació el va sancionar i el va perdre per 10-0, després que el Bigues i Riells l’impugnés argumentant que hi va haver alineació indeguda a l’incomplir la normativa d’alinear almenys el 50% de jugadores seleccionables amb Espanya.