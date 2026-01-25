ESQUÍ
Salarich correrà la Copa d’Europa de Baqueira abans d’anar als Jocs
Els esquiadors de la Federació Espanyola Quim Salarich, Juan del Campo, Tomàs Barata, Roger Barceló, Luken Garitano i el lleidatà Marc Ubeira competiran els dies 3 i 4 de febrer en els dos eslàloms de Copa d’Europa FIS que es disputaran a l’Stadium Fernández Ochoa de Beret, amb una participació de corredors de talla mundial, alguns dels quals habituals de la Copa del Món. Serà l’última competició de Salarich abans d’afrontar els Jocs Olímpics de Milà-Cortina.
L’estació de Baqueira Beret treballa des de principis d’hivern en la preparació específica de l’Stadium, amb l’objectiu de garantir les condicions òptimes i en igualtat de condicions per a tots els participants, conforme a les exigències tècniques d’una competició FIS de màxim nivell. En aquest sentit, i després de les fortes nevades, s’està tractant el terreny mitjançant un procés de reg, compactació i trepitjat específic, amb l’objectiu d’obtenir una superfície dura i homogènia de qualitat “gel” necessària que permeti desenvolupar les competicions amb totes les garanties.
Entre els participants hi haurà dos representants lleidatans, l’aranès Marc Ubeira, de 19 anys, i el barceloní Tomàs Barata, de 22, tots dos pertanyents al CAEI de la Val d’Aran.