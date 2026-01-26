BÀSQUET
El Cadí La Seu, llançat cap a la salvació
Encadena la tercera victòria després de batre l’Estudiantes, un rival directe. Ara té tres triomfs sobre el descens
El Cadí La Seu va fer ahir un pas més cap a l’anhelada permanència després de guanyar un altre rival directe, l’Estudiantes (79-68), per encadenar la tercera victòria i situar-se ja tres per sobre de la zona de descens que marca l’Araski. El quadre urgellenc va estar gairebé sempre al davant al marcador, sobretot a partir del segon quart, però no va aconseguir segellar el triomf fins als últims minuts, gràcies al control d’Aguilar i Gervasini i al poder de Niare a la pintura.
El primer període va ser molt igualat, amb els dos equips alternant-se en el comandament del marcador amb diferències que no van superar mai els quatre punts (20-16, m.10). En el segon, el Cadí va posar la directa i amb un parcial de sortida de 6-0 va aconseguir una desena de punts d’avantatge (26-16), fet que va obligar el tècnic madrileny a parar el matx. El quadre rival va tornar el cop immediatament amb el mateix parcial (26-22) i era Isaac Fernández qui havia de sol·licitar temps mort per frenar la dinàmica. Les lleidatanes van aconseguir anar-se’n una altra vegada de nou (31-22), però l’Estudiantes no es va desconnectar en cap moment i va arribar al descans amb el marcador molt comprimit (39-37).
L’inici de la segona meitat va ser un intercanvi de cops constant, molt similar al primera quart, sense que cap dels dos aconseguís distanciar-se de manera substancial (57-52, m.30). Es va entrar en l’últim assalt amb tot per decidir i el Cadí el va començar amb bon peu. Parcial de 8-4 per tornar els nou gols de renda (65-56) i obligar el tècnic col·legial a parar el duel. Com en l’anterior ocasió, la reacció madrilenya va obligar Fernández a fer el mateix segons després arran d’un 0-4. No volia sorpreses i va posar en pista dos manejadores com Gervasini i Aguilar, i la situació va millorar. Cinc punts seguits de les dos i el poder de Niare a la pintura van ser claus per mantenir l’Estudiantes a una distància prudencial (73-66, m39). Amb el partit ja decantat per al bàndol urgellenc (79-68), Fernández va demanar temps per planejar una última jugada amb què empatar l’average (a Madrid van caure per 14 punts), però l’estratègia no va sortir.