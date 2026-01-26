FUTBOL
El Cervera xoca contra la defensa del Pobla
El Cervera, líder del Grup 15, no va poder doblegar l’entramat defensiu que va plantejar el Pobla de Segur i va acabar deixant-se dos punts molt valuosos en la cursa per l’ascens directe. Els locals van dominar el control del joc la major part del partit. Tanmateix, no van tenir cap ocasió clara per marcar. A la primera part, no van aconseguir arribar amb claredat a la porteria d’un Pobla que va plantejar un xoc a a la defensiva.
A la segona meitat, el guió es va repetir. El Cervera atacant sense generar gaire perill i el Pobla tancat darrere esperant per aprofitar algun contraatac. Finalment, la bona tasca defensiva de l’equip visitant va donar els seus fruits i va acabar deixant la porteria a zero contra el primer classificat. El Cervera segueix líder, però només el separa un punt del Tremp, el segon.