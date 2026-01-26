FUTBOL
L’Alguaire reacciona tard contra l’Agramunt
L’Agramunt va superar l’Alguaire en un partit igualat que va començar molt de cara per als visitants, que es van avançar en una de les primeres jugades del partit gràcies a Ballo (0-1, 4’), però pocs minuts abans del descans, Reluy va marcar l’empat (1-1, 39’). A la segona part, l’Alguaire va començar pressionant i fins i tot amb oportunitats per marcar el 2-1, però va ser l’Agramunt qui es va avançar de nou (1-2, 78’). Després del gol, els locals van avançar línies buscant empatar de nou, però Silvestre va sentenciar el partit amb l’1-3. Finalment, en l’afegit, Canafim va marcar el 2-3 definitiu. Amb la derrota, l’Alguaire és sisè amb 24 punts, mentre que l’Agramunt és desè amb 19.