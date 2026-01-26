SEGRE

FUTBOL

L’Alguaire reacciona tard contra l’Agramunt

Freixes intenta parar el rival, que prova de regatejar per avançar a l’àrea de l’Agramunt. - ANIOL MORAL

Freixes intenta parar el rival, que prova de regatejar per avançar a l’àrea de l’Agramunt. - ANIOL MORAL

Publicat per
IVÁN FARRENY

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

L’Agramunt va superar l’Alguaire en un partit igualat que va començar molt de cara per als visitants, que es van avançar en una de les primeres jugades del partit gràcies a Ballo (0-1, 4’), però pocs minuts abans del descans, Reluy va marcar l’empat (1-1, 39’). A la segona part, l’Alguaire va començar pressionant i fins i tot amb oportunitats per marcar el 2-1, però va ser l’Agramunt qui es va avançar de nou (1-2, 78’). Després del gol, els locals van avançar línies buscant empatar de nou, però Silvestre va sentenciar el partit amb l’1-3. Finalment, en l’afegit, Canafim va marcar el 2-3 definitiu. Amb la derrota, l’Alguaire és sisè amb 24 punts, mentre que l’Agramunt és desè amb 19.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking