FUTBOL
Nova derrota a casa
El Balaguer cau contra el Parc en un partit marcat per la pluja i el granís. El resultat complica als de la Noguera la seua situació a la classificació
El Balaguer va encaixar la segona derrota consecutiva davant la seua afició al caure contra el Parc (0-2). Els de Josete es van conjurar davant d’un partit que consideraven important per anotar-se’l i marcar distàncies amb la zona baixa de la classificació, a la qual ara s’atansen perillosament.
Els de Josete van sortir al camp molt concentrats i des de l’inici van dominar la possessió de la pilota, però una calamarsada sobtada va obligar a aturar el partit durant gairebé deu minuts i això va trencar el ritme als locals. El Parc va aprofitar la davallada del Balaguer i al minut 32 es va avançar amb un gol de Maqueda que va posar el 0-1 al marcador. Després del pas pels vestidors, el Balaguer estava obligat a fer un pas endavant. Ho va intentar però no se’n va sortir malgrat disposar d’alguna bona ocasió en uns 45 minuts marcats per la intensa pluja que va caure al Municipal.
Al minut 78 el Balaguer va reclamar un penal que l’àrbitre del partit no va estimar com a tal. Amb el duel ja a punt d’acabar, el Parc va marcar el 0-2 a la sortida d’un córner.
Després del partit, l’entrenador del Balaguer, Josete, es va mostrar decebut pel resultat: “La setmana passada malgrat no sumar punts, vam jugar un partit molt complet i vam rendir a gran nivell, i avui teníem l’oportunitat per ratificar la imatge que vam donar en aquest matx, però no hem estat còmodes.” Sobre l’actuació del seu equip, va dir: “Des del principi ens hem mostrat nerviosos, la qual cosa ens ha fet desaprofitar les ocasions, i el rival ens ho ha penalitzat.” Per acabar, va afegir: “Estem treballant bé però no som regulars. Hem de millorar físicament i mentalment en la segona volta, que serà molt difícil.”
L’AEM surt del descens després de 15 jornades
Després de la victòria de l’AEM contra el Vila-real per 0-1, i amb la derrota del Cacereño ahir per 1-3 davant de l’Osasuna, les lleidatanes surten del descens per primera vegada des de la jornada 1. Les de Rubén López són desenes amb 17 punts, dos per sobre del Betis, que va empatar amb el València (0-0) i marca la zona de descens, i dos per sota de l’Alba Fundación, que va perdre amb l’Europa (2-0) i marca les posicions de play-off. A la zona alta, l’Alabès va perdre contra el Reial Madrid B (0-1), però manté el liderat després de la derrota del Barça B a Tenerife (1-0).