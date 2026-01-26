HOQUEI
Ocasió desaprofitada
L’Alpicat cau contra el Cerdanyola i deixa escapar l’oportunitat d’abandonar la zona de descens. Les lleidatanes van xocar amb la portera rival
L’Alpicat va desaprofitar ahir una immillorable ocasió de sortir de les posicions de descens després de perdre davant del Cerdanyola (1-3). El conjunt de Mats Zilken necessitava almenys empatar per abandonar l’antepenúltima posició gràcies al seu millor average sobre Las Rozas, al qual hauria superat en dos punts si hagués guanyat. Però les lleidatanes no van aconseguir cap dels dos resultats i van acabar caient davant d’un rival amb més ofici i millor efectivitat, per la qual cosa seguiran una jornada més en posicions de descens abans d’afrontar el seu particular Tourmalet, que els enfrontarà de manera seguida a Palau, Vila-sana i Telecable Gijón.
Els primers minuts van ser un estira-i-arronsa entre els dos equips, amb les porteres com a grans protagonistes, especialment la del Cerdanyola. Estela Rubio li va negar el gol a Pati Miret en dos ocasions en l’equador del primer temps, just abans que Noa González obrís el marcador als 13 minuts. La meta barcelonina va tornar a lluir-se en tirs de Santó i Miret. Candal també va parar el seu, en ocasions amb l’ajuda dels pals, però es va veure sorpresa per Ferrer, que a 28 segons per arribar al descans va remuntar per darrere de la porteria i va batre pel pal curt la meta lleidatana.
El gol va fer mal a un Alpicat que va entrar en la segona meitat una mica tocat, i més després d’encaixar el tercer gol, obra de Solé en una gran jugada personal. Malgrat que Santó va reduir diferències a vuit minuts per al final, el quadre lleidatà amb prou feines va tenir ocasions clares per intentar la remuntada com fa una setmana.