El caiaquista lleidatà Saúl Craviotto estrena un documental d'un viatge a Groenlàndia: "m'ha permès connectar amb les meues arrels"
El piragüista, màxim medallista olímpic, explora la cultura inuit i els orígens del caiac en una expedició àrtica, entre icebergs i paisatges únics
El piragüista lleidatà Saúl Craviotto, amb sis medalles olímpiques i una trajectòria de més de dues dècades, protagonitza "La ruta del primer kayak", un nou documental que s'estrenarà aquest dimecres 28 de gener. Aquesta producció audiovisual segueix a l'esportista espanyol més llorejat d'uns Jocs Olímpics en una expedició a Groenlàndia, on busca l'equilibri entre l'alt rendiment i la qualitat de vida.
El projecte explora la connexió de l'esportista amb els orígens del caiac i la cultura inuit, oferint una mirada a la introspecció i la superació personal a través de l'esport. El documental es podrà veure en exclusiva al canal de YouTube de Seiko España i a les xarxes socials de Craviotto (@saul_craviotto) i de la marca (@seikospain).
Aquesta producció audiovisual, titulada "La ruta del primer kayak", no només documenta una gesta esportiva, sinó que també aprofundeix en la filosofia del caiac com a forma de vida.
A les comunitats de l'Àrtic, aquesta embarcació ancestral representa molt més que un simple esport; és una eina essencial per a la supervivència en un dels ambients més hostils del planeta. Craviotto s'endinsa en aquesta tradició mil·lenària, explorant com els primers kayakistes, fa més de 4.000 anys, utilitzaven el caiac per a la caça i la navegació en aigües gelades, establint una profunda connexió amb la natura i el seu entorn.
El mateix Saúl Craviotto ha expressat la importància d'aquesta vivència: "Navegar per les aigües gelades de l'Àrtic ha suposat per a mi molt més que un desafiament esportiu. Ha estat una experiència de transformació personal que m'ha permès connectar amb les meues arrels". L'expedició a Groenlàndia es va estructurar en diverses etapes, permetent al piragüista explorar indrets com el front glacial de Naajaat Sermiat, al municipi d'Avannaata, i el fiord Ikerssuaq, a Sermersooq. Un punt clau del recorregut va ser la visita a l'illa de Qingaarsup, prop de Narsaq, on es troba un assentament inuit.
Aquesta aventura va estar plena de noves experiències per a Craviotto. El medallista olímpic va destacar que "aquesta aventura ha estat marcada per les primeres vegades: mai abans havia remat entre icebergs, havia practicat trekking glacial o havia tastat la carn de foca o balena, que és part essencial de la dieta àrtica".