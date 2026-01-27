ATLETISME
La lleidatana Jana Queralt s’estrena com a atleta del Barça
La sub-18 ha fitxat procedent del Lleida UA. Medallista catalana i estatal
L’atleta lleidatana Jana Queralt Morales (Lleida, 18-5-2009) es va estrenar el passat dia 17 com a nova integrant del FC Barcelona durant l’European DNA Meeting Short Track de clubs disputat a Saragossa, formant part de l’equip sub-20 blaugrana que es va proclamar campió de la competició. Queralt va contribuir, a més, de manera important a la consecució del títol col·lectiu guanyant la prova dels 60 metres tanques amb una marca de 8.66.
La jove esportista, que ha fitxat pel Barça procedent del Lleida Unió Atlètica, és una de les promeses més importants de l’atletisme lleidatà i s’ha convertit en la gran aparició femenina en l’especialitat de tanques, una disciplina que requereix una gran tècnica, ja que el corredor ha de tenir la capacitat física d’un velocista i l’atenció al ritme de cursa.
Els seus objectius aquest any són, d’una banda, els Estatals sub-18 i sub-20. “Tinc mínimes per poder competir en els dos, però em va millor el sub-20 que el de la meua categoria perquè les tanques són més altes i em trobo molt més còmoda”, explica Queralt, que també té al cap l’Europeu sub-18, que es disputarà del 16 al 19 de juliol a Rieti (Itàlia).
Els seus inicis en l’atletisme van ser en categoria sub-14 al Club Atletisme Terres de Ponent, entitat nascuda de la unió entre l’Associació Atlètica Xafatolls i el Lleida Unió Atlètica. Després, ja com a sub-16, va competir amb el Lleida UA sota la direcció del tècnic lleidatà Salvador Porras, referent estatal en tanques que continua guiant els seus passos.
“En els meus inicis, el Salva em posava tanques i, al veure’m córrer, em deia que tenia moltes possibilitats de ser campiona de Catalunya.” No el va decebre. Ha estat campiona de Catalunya i també d’Espanya sub-16 l’any 2024, a més de plata a l’Estatal sub-18 de pista coberta l’any passat, entre altres èxits. També va ser seleccionada el 2025 per competir al Festival Olímpic de la Joventut Europea disputat a Macedònia del Nord.