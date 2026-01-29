FUTBOL
El Barça compleix i entra directe a vuitens
Goleja el Copenhaguen, que es va avançar, i acaba cinquè la lligueta
Amb més patiment del que esperava, el Barça va acabar ahir golejant el Copenhaguen (4-1) per segellar amb certa folgança el seu accés directe als vuitens de final, ja que el conjunt blaugrana finalitza la fase Lliga en cinquena posició, quan l’arrancava novè i fora del Top 8, després de complir amb el seu paper de guanyar per una diferència àmplia i veure’s beneficiat pels resultats dels seus rivals.
El que apuntava a ser un partit plàcid per als de Flick va arrancar amb un inesperat revés. L’equip danès va aprofitar una pèrdua absurda dels blaugranes en el centre del camp per filtrar una passada a l’esquena de la defensa i avançar-se (0-1) mitjançant Dadason. El cop del gol en contra, que condemnava el Barça a la repesca i donava opcions de classificació al Copenhaguen, no va generar una reacció, perquè els de Flick van estar molt espessos i, encara que van assetjar la meta rival, només van vorejar el gol amb un tret al travesser d’Eric Garcia. Però el pas pels vestidors va ser decisiu, ja que tot just arrancar Lewandowski va empatar (1-1) després d’una passada de la mort de Lamine Yamal, que va anotar el 2-1 amb fortuna a l’hora de joc (2-1). Des d’aleshores, el Barça va dominar a plaer, va ampliar distàncies de penal mitjançant Raphinha i Rashford va completar la golejada de falta directa (4-1), abans que el VAR anul·lés el 4-2 dels danesos.