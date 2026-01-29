HANDBOL
Els Hispans s’acomiaden amb un sever correctiu
La selecció espanyola masculina d’handbol va posar fi ahir a la seua participació a l’Europeu que es disputa a Dinamarca, Suècia i Noruega amb una derrota clara per 27-35 davant de Portugal, per la qual cosa no podrà optar al cinquè lloc. Els Hispans es van acomiadar amb un discret partit, segurament el pitjor que ha jugat en aquest Europeu, i mai van ser capaços de redreçar un mal inici, ple de pèrdues (17) i sense encert ofensiu, cosa que va aprofitar el seu rival, més intens, per agafar un còmode avantatge que no es va veure inquietat per una doble campiona continental poc fluida i sense l’energia que havia mostrat dilluns per derrotar França. L’equip de Jordi Ribera va passar en tot just 48 hores del seu millor encontre al més ombrívol. Gurri, Aleix Gómez, ambdós amb sis gols, i Barrufet, amb quatre, van ser els més destacats.