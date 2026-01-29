Jordi López: "No hem fet res encara"
El tècnic de l’Atlètic Lleida diu que la victòria en la seua estrena "va ser important per asseure les bases", però demana d’"exigir-nos-en més" abans de visitar el Torrent
L’Atlètic Lleida afronta un nou duel directe aquest diumenge, visitant al Torrent, tres el debut victoriós de Jordi López a la banqueta diumenge passat (2-0). Malgrat el reforç que va suposar la victòria el nou inquilí de la banqueta lleidatana va deixar clar que “no hem fet gens encara. Va ser una victòria molt important per posar les bases del trajecte que tenim per davant, però ara hem d’exigir-nos fins i tot més”.
L’entrenador va subratllar que el seu principal objectiu és centrar-se en el dia a dia i a treure la millor versió de cada futbolista. “Hem d’entendre què volem i com ho volem. Si cada jugador rendeix al seu màxim nivell, serem més a prop de guanyar”, va explicar, deixant clar que tota l’atenció està posada en el partit de diumenge davant del Torrent, duel que va qualificar com a “importantíssim”, ja que és un altre duel directe d’equips en descens, aquesta vegada davant del cuer.
Sobre el rival, Jordi López va advertir de la dificultat del partit i va demanar de no deixar-se enganyar per la classificació. “És un equip dur, ben treballat i amb bons jugadors. La lliga és molt exigent i qualsevol error es penalitza molt”, va assenyalar, destacant a més el context del partit en un camp de dimensions reduïdes i gespa artificial. “Cada detall compta: faltes, sacades de banda, segones jugades... Haurem d’estar molt atents durant els 95 minuts”, va avisar
Un altre dels aspectes clau per al tècnic serà el control emocional. “La part emocional és un factor de rendiment claríssim, de vegades fins i tot més important que el tàctic o el tècnic. Hem de dominar les emocions i mantenir l’estabilitat durant tot el partit”, va afirmar.
Quant a l’estat de la plantilla, López va celebrar la tornada de Nil Sauret, encara que va demanar prudència, i també va explicar que Auguri progressa, però que la seua lesió requereix anar “pas a pas”. “Quan estem tots disponibles, som un equip molt competitiu”, va concloure.