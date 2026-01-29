ESQUÍ
Les nevades compliquen la Copa d’Europa de Baqueira
La prova està garantida
Els més de 250 centímetres de neu acumulats l’últim mes han obligat els equips tècnics de l’estació de Baqueira Beret a doblar esforços en la preparació d’una pista que els dies 3 i 4 de febrer ha d’acollir dos eslàloms de la Copa d’Europa d’esquí alpí. No obstant, l’intens treball realitzat per l’equip de l’Stadium Fernández Ochoa permetrà la celebració de la prova, una de les últimes cites abans dels Jocs Olímpics de Milà-Cortina.
Especialment abundants han estat les nevades registrades durant les últimes dos setmanes, amb acumulacions superiors a 180 centímetres, cosa que ha suposat un repte afegit en la preparació de la pista de competició, que ha de presentar unes condicions molt concretes de duresa i homogeneïtat, molt diferents a les d’una pista d’esquí recreatiu.
Quique Quintero, responsable de l’Stadium, va indicar en aquest sentit que “la gran quantitat de neu caiguda de forma continuada obliga l’equip tècnic a adaptar diàriament els treballs de preparació, ja que cada nova nevada genera capes toves que dificulten la consolidació del ferm”.