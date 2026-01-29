FUTBOL
Nil Sauret torna després de dos mesos d’aturada
L’Atlètic Lleida presenta Quim Utgés i Jaume Pascual, els últims fitxatges
El centrecampista de l’Atlètic Lleida Nil Sauret va tornar ahir als entrenaments després de l’aturada “per dificultats personals” que va anunciar el passat 1 de desembre. El de Balaguer, que s’ha perdut els últims vuit partits del conjunt de Cappont, va fer la seua última aparició en la derrota dels lleidatans davant del València Mestalla per 1-0 el passat 22 de novembre. D’aquesta manera, el tècnic de Cardedeu Jordi López reincorpora un futbolista que va ser clau en les últimes dos temporades per a Gabri García i que, aquest curs, havia anotat dos gols en els setze encontres que va disputar fins a la pausa.
Quant al retorn, el club de Cappont va assegurar a les xarxes socials que “estem molt contents de tornar a veure’t sobre la gespa i tenim moltes ganes de tornar a disfrutar”.
D’altra banda, l’Atlètic Lleida va presentar ahir les últimes dos incorporacions: el davanter barceloní Quim Utgés, que va arribar cedit del CE Sabadell fins a final de temporada, i l’extrem mallorquí Jaume Pascual, procedent de l’Andratx de Segona RFEF.
Utgés, que va debutar amb gol en la victòria de l’Atlètic Lleida davant del Porreres, va assegurar que “el tècnic va confiar en mi i vaig jugar com sé, per això vaig trobar la recompensa del gol. Tot i així, queden molts partits i hem de seguir endavant, deixant-nos-ho tot aquests tres mesos”. Per la seua part, Pascual, que ja ha participat en dos partits amb el club lleidatà, va apuntar que “a l’estiu ja hi va haver un acostament del club, però ara va ser més real. Per a mi és un gran repte venir aquí per tirar endavant la situació”.
D’altra banda, l’Atlètic Lleida va ser multat ahir amb 602 euros per l’RFEF al no tenir disponible una ambulància quan l’àrbitre del duel davant del Porreres, Ignacio Bordons, va patir una lesió. El club va al·legar, segons l’acta del partit, que “moments abans aquesta ambulància va haver d’atendre una urgència als voltants de l’estadi”.