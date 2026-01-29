Rubén López: "Ara respirem, però encara no hem arribat a terra ferma"
El tècnic de l’AEM, que va sortir del descens la setmana passada, demana tranquil·litat però mostra ambició abans de rebre el líder, l’Alabès
L’AEM rep aquest diumenge en el Recasens al líder de la categoria, l’Alabès, amb la confiança reforçada després de la seua última victòria a Villarreal, que li va permetre sortir del descens. No obstant, l’entrenador de les lleidatanes va apel·lar a la calma. “El futbol és molt extremista. Quan guanyes sembla que vagis a guanyar la lliga i quan perds que te n’aniràs a baix”, va assenyalar, insistint que "és com si t’estàs ofegant i et trobes una taula. Ara respirem, però encara no hem arribat a terra ferma”.
Per això, va demanar a l’equip “continuï remant amb la mateixa intensitat”, recordant que “les notes són al maig”, encara que no va amagar que “sabem que estem en una bona situació, però en el futbol tot canvia molt ràpid”. En aquesta línia, va destacar que "preparem el partit contra l’Alabès igual que qualsevol altre". "Si estem bé, podem guanyar a qualsevol”, va remarcar.
Tot i així, no va amagar la dificultat del rival, que va definir com "el clar candidat a l’ascens, ja que ha adaptat bé el seu joc a la categoria i és el millor visitant". Tanmateix, va deixar clar que “sabem les seues virtuts i també on poden patir. Durant la setmana treballem perquè diumenge es vegi en el camp, i si això es compleix, tindrem opcions de guanyar”.
El tècnic també va valorar molt positivament la recent victòria davant del Villarreal, que reforça la bona dinàmica de cinc partits sense perdre des de la seua tornada. “Guanyar allà, mantenir la porteria a zero i fer-ho a bon nivell reforça moltíssim la plantilla i la idea que estem construint”, va explicar.
A més, va reconèixer que “potser molta gent no hauria imaginat sumar tants punts”, des que va tornar a la banqueta, amb cinc partits amb rivals de la zona alta, però va dir que “estava convençut que des del treball tindríem opcions en tots els partits, i així s’ha demostrat”.
Finalment, en l’apartat físic, l’entrenador va confirmar que María Lara serà baixa aquesta jornada per la lesió a l’espatlla que es va fer davant del Villarreal, mentre que la resta de la plantilla està disponible, amb Inés Faddi ja recuperada de les seues molèsties al turmell.