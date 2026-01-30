FUTBOL
El Lleida i la Paeria pacten crear un grup de treball
En la primera trobada en dos anys entre el club i l’alcalde, Fèlix Larrosa
Per primera vegada en dos anys, el Lleida CF –representat per l’adjunt a la presidència, Marc Torres– i l’alcalde, Fèlix Larrosa, van mantenir ahir una reunió a la Paeria, en la qual també va ser present el regidor d’Esports, Jackson Quiñónez. L’encontre, de pràcticament dos hores, no va deixar acords concrets més enllà de la creació d’“un grup de treball”, però va servir per llimar asprors després de la tensió recent, que va tenir el seu moment àlgid en la denúncia del club contra l’alcalde i el seu equip per falsedat documental i tràfic d’influències, que va ser definitivament arxivada fa 10 dies.
Encara que a l’estiu hi va haver una reunió entre el Lleida i la Paeria, representada pel tinent d’alcalde Carlos Enjuanes, i un altre intent fallit al febrer, l’última trobada entre l’alcalde i el club va ser el gener del 2024, aquella vegada en una reunió amb el president, Luis Pereira.
“Com a alcalde, estic agraït per la col·laboració mostrada i em poso a disposició del club. Hem acordat posar en marxa un grup de treball per analitzar les propostes que el club plantegi sobre el conveni que ha de regular les relacions amb la Paeria i continuarem avançant en aquest sentit”, va explicar Larrosa, que també va exposar que el consistori estudiarà el pressupost per canviar la gespa de l’Annex perquè passi a ser artificial, a banda d’insistir que es programaran diferents millores al Camp d’Esports.
Torres va celebrar la creació d’aquest grup de treball i que el club pugui participar-hi. “Estic molt agraït per la predisposició mostrada per col·laborar amb el club”, va assenyalar.
D’altra banda, el tècnic blau, Jordi Cortés, va destacar en roda de premsa que va veure un “nivell de compromís altíssim a Tona”, on l’equip va empatar diumenge (1-1).
També va explicar que l’entrenament de dimarts va haver de moure’s a Torregrossa pel mal estat de l’Annex arran de les pluges.
Segueix el canvi d’il·luminació del Camp d’Esports
Les obres de renovació de la il·luminació del Camp d’Esports iniciades el dia 12 continuen amb la previsió que els nous focus, tipus led, estiguin completament en marxa de cara a la primera quinzena de febrer. Les obres suposen una inversió de 309.429 euros per a la Paeria i fins que finalitzin la nova il·luminació funcionarà paral·lelament amb l’antiga.