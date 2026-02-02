FUTBOL
Duel suspès per una baralla en els minuts finals
El partit entre el Sudanell i el Bell-lloc Athletic va ser suspès per l’àrbitre en el minut 85 després d’una dura entrada sobre un jugador local que va desencadenar una baralla. Aquesta va donar com a resultat dos expulsats per part del Sudanell i tres pel Bell-lloc. Fins aleshores el partit va discórrer amb normalitat encara que un gol de penal de Farré inaugurava el marcador en una de les escasses arribades dels locals a la porteria del Bell-lloc (1-0). Els visitants gaudien de més ocasions, encara que sense fortuna, en un matx en què els protagonistes eren els duels aeris. El Sudanell estava aconseguint la tercera victòria en lliga partint com a penúltim davant del desè classificat a la classificació quan es va produir l’esmentada baralla que va acabar amb la suspensió del matx.