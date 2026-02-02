Jordi López, entrenador del Atlètic Lleida: “Aquest equip està viu”
Jordi López. Destaca la importància de vèncer a domicili amb un rival directe i necessitat: “Era difícil guanyar avui i s’ha aconseguit”
Després del segon triomf consecutiu, el tècnic dels lleidatans, Jordi López, va explicar que “avui era molt difícil guanyar i ho hem aconseguit” i va afegir que “el rival és un gran equip que no està tenint sort, però això no feia més fàcil el triomf”. “Guanyar avui demostra que aquest equip està viu”, va destacar. Tot i així, va posar èmfasi en el fet que “tenim un llarg camí per recórrer i només ens queda seguir, perquè encara no hem fet res”. El de Cardedeu va explicar que “estem fent passos endavant tant en els entrenaments com en els partits”, però va destacar que, “a més de treballar bé, estem traient resultats”, que “al cap i a la fi és l’important”.
Elogis als jugadors
L’entrenador també va tenir elogis per als seus jugadors, especialment per als defenses, quan va declarar que “hem estat molt bé a nivell defensiu sobretot quant a l’ordre”. A més, va recalcar que “només ens han creat perill a pilota aturada, no hem patit gens amb la pilota en joc”. “També estic content perquè els canvis han aportat molt”, va afegir.
Més enllà de la importància del resultat, el preparador va subratllar que “la gran notícia d’avui ha estat la tornada del Nil Sauret” i va afegir que “me n’alegro molt perquè és un gran jugador i no és gens fàcil fer el seu partit després de més de dos mesos aturat”. A més, va explicar que “quan anava a entrar al camp només li he dit que disfrutés, res més”.