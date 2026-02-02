ESQUÍ
Plata èpica en relleus mixtos
El gironí Oriol Cardona aconsegueix la medalla amb la granadina Ana Alonso, que fa tres mesos no podia caminar al ser atropellada mentre entrenava. Boí Taüll va tornar a brillar com a seu
La selecció espanyola va firmar una destacada medalla de plata en la prova de relleus mixtos de la Copa del Món ISMF de Skimo Boí Taüll 2026, gràcies a l’actuació d’Ana Alonso i Oriol Cardona. Un resultat d’alt valor esportiu i simbòlic, especialment per la figura de l’esquiadora granadina, que fa tot just tres mesos no podia caminar al ser atropellada mentre entrenava a prop del seu domicili.
La prova de relleus mixtos va posar el colofó al cap de setmana de competició a Boí Taüll i va tornar a confirmar a l’estació lleidatana de l’Alta Ribagorça com un escenari de referència per a l’esquí de muntanya internacional. El format, dinàmic i altament visual, reforça l’atractiu d’una disciplina que debutarà com a olímpica aquest mes en els Jocs de Milà-Cortina.
Un total de 62 esportistes de 17 països van participar en una cursa disputada al sector de Vaques, amb un recorregut tècnic i selectiu, dos ascensos, dos descensos, transicions ràpides i trams de porteig que van posar a prova la coordinació i la resistència de les parelles mixtes. L’equip francès, integrat per Emily Harrop i Thibault Anselmet –guanyadors de l’esprint del dia anterior–, va marcar el pas des de la sortida. Harrop va imposar un ritme sòlid que va permetre a la parella francesa controlar la carrera fins a la línia de meta.
Al darrere, la lluita per les posicions d’honor va ser constant i molt oberta. Les seleccions de Suïssa, Itàlia, Espanya i Àustria es van alternar en el podi provisional al llarg de tota la prova. Finalment, un segon relleu excel·lent d’Oriol Cardona va resultar decisiu per assegurar la plata al costat d’una Ana Alonso que va tornar a demostrar caràcter.
Amb aquest resultat, Cardona i Alonso repeteixen la segona posició aconseguida l’any passat i reforcen la seua candidatura per als Jocs. A meta, Ana Alonso va subratllar la dimensió personal de l’assoliment: “Fa només tres mesos no podia ni moure’m després de trencar-me els lligaments creuats. Aconseguir ara una segona posició, a poques setmanes dels Jocs, és increïble. Estic molt orgullosa del treball de l’equip i de competir al costat del millor company possible.” Oriol Cardona, per la seua part, va valorar el rendiment del duo i el marge de millora: “Ens hem quedat a només 17 segons de l’or, la qual cosa ens anima a continuar treballant. L’Ana ha estat espectacular i la seua recuperació és impressionant.”