FUTBOL
Suspensió del partit entre el Tàrrega i la Rapitenca per agressió a un linier
Segons l’acta, va ser un seguidor visitant i no va necessitar cures
El partit entre el Tàrrega i la Rapitenca va ser suspès per l’àrbitre en el descans arran de l’agressió patida per un dels seus auxiliars per part d’un aficionat visitant a l’accés als vestidors, una vegada finalitzada la primera part i quan el marcador reflectia un 1-0 favorable als locals.
Segons l’acta arbitral, “al finalitzar el primer temps, mentre l’assistent número 1 estava controlant la zona d’entrada al túnel dels vestidors, un aficionat que, pels seus comentaris i protestes es distingia com a aficionat visitant, va colpejar amb la mà oberta en dos ocasions, amb força considerable, al pit de l’assistent mentre aquest estava d’esquena a ell i no el va veure venir”.
Els comentaris que aquest aficionat va fer, segons indica la redacció de l’acta arbitral, van ser: “Nosaltres venim de molt lluny, hem fet dos-cents quilòmetres.” Finalment, l’àrbitre també va reflectir que “l’assistent no va necessitar atenció mèdica pels cops”.
Pel que fa al partit, el Tàrrega va ser el dominador dels 45 minuts que es van jugar. Els blaugranes van saltar al camp molt mentalitzats i van imposar un ritme molt alt de joc, portant la iniciativa en tot moment.
En el minut 12, els blaugranes van disposar de la seua primera oportunitat per marcar en una falta frontal que va executar Dani Vargas i que el porter de la Rapitenca va aconseguir refusar a corner.
Els d’Edgar Molina no van abaixar la intensitat i en el minut 27 Marc Tàsies va recollir un rebuig, es va desfer dels seus marcadors i va rematar a la xarxa l’1-0.
A l’espera de la decisió del comitè de competició sobre la continuació del xoc, el Tàrrega ja pensa en el seu següent compromís diumenge vinent amb la visita al Sant Boi.