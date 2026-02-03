GIMNÀSTICA
Àngela Mora competeix el cap de setmana en una prova paralímpica a Atlanta
La gimnasta lleidatana amb síndrome de Down Àngela Mora, que es va penjar la medalla d’or en barres asimètriques, salt, barra i terra i va quedar primera de la general en el seu debut l’any passat als Special Olympics d’Oslo, tornarà a competir a nivell internacional a Atlanta (EUA), entre divendres i diumenge.
La competició, denominada Olimpíades Especials d’USA Gymnastics North America Paws, se celebrarà al Centre de Congressos Mundials d’Atlanta, estat de Geòrgia. Val a recordar que l’Àngela ja va fer història el 2021 en competir en un campionat absolut de gimnàstica artística a Pamplona, on va ser puntuada amb els mateixos criteris que la resta de participants. Malgrat els avenços, la gimnàstica artística encara no forma part del programa dels Jocs Paralímpics, i les persones amb síndrome de Down han de competir dins de la categoria genèrica de discapacitat intel·lectual, limitant la seua visibilitat i reconeixement institucional. Aquesta absència deixa fora esportistes amb un alt nivell tècnic.