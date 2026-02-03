El corpulent davanter Tumani Fofana tanca el mercat del Lleida CF
El Lleida CF va completar ahir el mercat hivernal amb la incorporació del corpulent davanter centre Tumani Fofana, que arriba lliure després de rescindir el seu contracte amb l’Osca B. L’atacant, que aquesta campanya ha disputat deu partits amb el filial oscenc malgrat que tan sols un com a titular, està davant de la seua primera temporada com a futbolista amateur, ja que la temporada passada va acabar l’etapa juvenil també a l’Osca. De fet, l’última campanya va ser la millor a nivell golejador de Fofana, que destaca pels seus 1,91 metres d’estatura. El davanter, establert a Binèfar i d’origen malià, va anotar sis gols amb el juvenil de l’Osca a Divisió d’Honor i tres gols més al filial, en el qual va disputar un total de 13 partits. En canvi, aquesta temporada, en què ja estava plenament en dinàmica de l’equip B, que competeix al grup 17 de Tercera RFEF, no ha aconseguit veure porteria. La seua arribada suposa el quart fitxatge del mercat per al Lleida CF, que malgrat la seua poca capacitat econòmica ha pogut incorporar els centrecampistes Toni Vicente i Aarón Velilles, ambdós lleidatans, i també el japonès Riku Akashi, que s’estava entrenant amb la plantilla des de l’inici de la temporada, però no es va poder tramitar la seua fitxa fins al gener.
Després de la retirada d’Òscar Rubio i la marxa de David García, la plantilla queda ara amb 23 futbolistes i, malgrat que el mercat està tancat, el club tindria la capacitat d’incorporar algun agent lliure fins a mitjans de mes, amb el principal interès de reforçar la línia defensiva.