La Cursa de la Serra torna a reunir 700 corredors a Puigverd de Lleida
La divuitena edició de la Cursa de la Serra va tornar a reunir 700 corredors a Puigverd de Lleida entre les tres proves competitives (la trail de 12 quilòmetres, amb 200 metres de desnivell positiu, i les curses de 10 i 6 km), a més de la caminada i les carreres infantils; una xifra similar a la de les últimes dos edicions.
En la trail, el vencedor va ser Marcel Tardiu (CE Aleixar), que es va imposar amb un temps de 53:49. Van completar el podi Borja Marfil (Equilibrium Fisioteràpia), amb un temps de 54:35, i Albert Marsol (Escatxics), amb un registre de 55:09. En la categoria femenina, la victòria va ser per a Rosa Olivé (CE Garrigues Altes), amb un temps de 1h.09:41, seguit de la independent Cris Martín, amb 1h.09:54, i Alina Cristina (CA Borges), amb 1h.13:00.