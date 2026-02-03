FUTBOL
L’Atlètic Lleida fitxa un altre central i dona dos baixes més
Axel Ayala reforça el darrere, Joanet rescindeix i Diaby se’n va cedit al Mollerussa
L’últim dia del mercat de l’Atlètic Lleida va deixar el fitxatge del central Axel Ayala, que suposa el novè de la finestra hivernal, i dos baixes més de dos centrecampistes lleidatans: Joanet López, amb qui el club va acordar la rescissió després d’una temporada i mitja a la plantilla –amb 32 partits jugats–, i Lamine Diaby, que també pot ser central i se’n va cedit al Mollerussa, després de mitja campanya al club.
Així, el club lleidatà ha completat nou incorporacions des del desembre, sis de les quals focalitzades en la línia defensiva. Després de les incorporacions del lateral dret Marc Vargas, de Carlos Cobo i Aser Palacios a la banda esquerra i dels centrals Borja López i Aser Palacios, l’equip ara dirigit per Jordi López va completar la seua revolució al darrere amb la contractació d’Ayala.
El jugador nascut a Getafe i d’ascendència paraguaiana, de 21 anys, arriba procedent del filial del Racing de Santander, amb el qual ha disputat 17 partits –16 com a titular– aquesta temporada a Segona RFEF. La passada campanya també va jugar a la categoria, a les files del Terol, però en qualitat de cedit de l’Alabès. A més de l’equip C del conjunt vitorià, també ha militat als filials del Burgos i el Numància, en el qual va acabar la seua formació.
Les altres incorporacions de l’equip han estat el migcampista Antonio Cotán, l’extrem Jaume Pascual i el punta Quim Utgés, tots titulars diumenge en la segona victòria seguida dels lleidatans, davant del Torrent (0-1), que els deixa a sis punts de la salvació.
En l’apartat de baixes, el club s’ha acomiadat de Nico Magno, Achraf, Gio Navarro, Bolado, Santana i ahir de Joanet, després d’una temporada i mitja al club. A més, ha cedit Cucurull al Cerdanyola i Lamine Diaby al Mollerussa, que també ha fet set fitxatges en aquest mercat (els porters Campanera i Mansilla, els defenses Aleix Ruiz i Grifell, Robledo i Lamine al centre del camp i Folch en atac).