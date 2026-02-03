FUTBOL
Lamine Yamal: “Tant de bo pugui acabar la carrera al Barça”
El Barça visita l’Albacete a la Copa del Rei
La jove estrella del Barça Lamine Yamal va assegurar ahir en la 78a Gran Gala de Mundo Deportivo que “Tant de bo acabi la carrera al Barça, estic al millor club del món i gaudeixo de cada entrenament”. El futbolista de 18 anys també va posar en relleu la Copa del Rei, un títol “que hem de guanyar i aquest és l’objectiu”, va remarcar.
Per aconseguir-ho, primer haurà de superar avui (21.00) l’Albacete, el matagegants de la present edició de la Copa del Rei i únic equip viu de Segona Divisió, a quarts de final del torneig coper. Els blaugranes afrontaran el xoc sobre avís, després que els d’Albacete eliminessin el Reial Madrid (3-2) a vuitens, i el Celta (3-0 a la tanda de penals), a setzens de final. Sobre el perill del conjunt dirigit per Alberto González, va avisar en la prèvia del partit Hansi Flick, que va assegurar que “els partits de Copa acostumen a ser així, per això ens agraden. L’Albacete no té res a perdre”.
El Barça tornarà a veure’s les cares amb el conjunt manxec 21 anys després del seu últim enfrontament, en el qual Leo Messi va anotar el seu primer gol oficial, i ho farà després d’eliminar el Guadalajara (0-2), de Primera RFEF, i el Racing (0-2), de Segona divisió. Per la seua part, l’Albacete arriba en ratxa, ja que des que van eliminar el Madrid han guanyat els seus tres compromisos de lliga. Per al xoc de Copa, Hansi Flick no podrà comptar amb Raphinha, per una sobrecàrrega a l’adductor, Andreas Christensen, Pedri i Gavi.
Ter Stegen es lesiona i estarà fora mesos
Ter Stegen va patir una lesió a l’isquiotibial davant l’Oviedo i podria estar diversos mesos de baixa amb el Girona. Així, Míchel no podrà comptar amb el porter alemany, que tan sols ha pogut jugar dos partits amb el seu nou equip.
El Barça fitxa Patricio Pacífico per al filial
El Barça va anunciar ahir el fitxatge del defensa uruguaià de 20 anys Patricio Pacífico, que arriba cedit fins a final de temporada del Defensor Sporting Club i jugarà amb el filial. El conjunt blaugrana tindrà una opció de compra de 1.8 milions d’euros més variables, que podria tornar-se obligatòria si l’uruguaià juga un nombre de partits determinats.