BÀSQUET
Pau Torrens renova amb el Força Lleida fins al 2028
El base balear va debutar diumenge a l’ACB en la derrota contra el València
Doble premi per al base balear Pau Torrens (1.90 metres), que el cap de setmana passat va debutar a l’ACB amb l’Hiopos Lleida davant del seu exequip, el València Bàsquet, i ahir va segellar la seua vinculació amb el conjunt lleidatà fins al juny del 2028. “Estic molt il·lusionat per continuar vinculat al Força Lleida per la seua afició i com es viu el bàsquet”, va apuntar el jugador de 18 anys.
Amb aquesta vinculació, Torrens entrarà en dinàmica d’entrenaments del primer equip, malgrat que continuarà jugant amb l’equip U22, l’Amara Lleida, amb el qual ha disputat 10 partits en els quals ha fet una mitjana de 22 punts, 4.9 rebots, 3 assistències i un més que destacat 21.8 de valoració. El de Mallorca s’ha reivindicat com un dels grans líders del projecte, guanyant-se a pols la seua continuïtat a l’entitat lleidatana. “Les meues ganes de guanyar i deixar-ho tot a la pista casen molt bé amb el club. Estic molt il·lusionat per poder estar dos temporades més a Lleida i espero que tot vagi molt bé”, va remarcar Torrens. Aquesta renovació arriba després del debut del base balear en la màxima categoria del bàsquet estatal en la derrota de l’Hiopos Lleida contra el València Bàsquet per 101-65. Torrens, que va saltar a la pista del Roig Arena en l’últim quart, va disputar 2:20 minuts en què va perdre una pilota, però va guanyar experiència davant d’alguns dels millors jugadors de l’ACB i Europa. “Ho vaig viure amb molta il·lusió i nervis perquè ho vaig fer en el Roig Arena, un dels millors pavellons d’Europa, i amb la meua família i amics a la grada”, va destacar un Torrens que es va mostrar agraït per “l’oportunitat que em va donar Gerard Encuentra” i va assegurar que “ara toca continuar treballant”. El debut no només va ser especial per si mateix, també pel context. I és que Torrens, format al Bahía San Agustín de Palma, ha jugat les últimes quatre temporades al planter del València Bàsquet, l’Alqueria. “Tornar a València va ser molt emocionant. Dissabte vaig jugar amb l’Amara i va ser emotiu retrobar-me amb els excompanys, i al Roig Arena va ser brutal, ja que sempre m’han tractat bé”, va concloure.