ATLETISME
Rècord de Jana Queralt
Amb les seues companyes del FC Barcelona va establir una nova plusmarca estatal sub-18 en el 4x400. I de Catalunya sub-20 amb un temps de 3:53.65
L’atleta lleidatana Jana Queralt, juntament amb les seues companyes del FC Barcelona Martina Gratacós, Jana Guillem i Maia Parès, va establir el cap de setmana passat un nou rècord d’Espanya sub-18 del relleu 4x400 metres en pista coberta, amb un temps de 3:53.65 aconseguit a Sabadell. El registre va suposar també el rècord de Catalunya sub-20 i el del campionat de clubs en aquesta categoria. Queralt, que es va incorporar al Barça aquest any procedent del Lleida Unió Atlètica, travessa un inici d’etapa fulgurant com a blaugrana. La seua estrena es va produir el passat dia 17 de gener al European DNA Meeting Short Track de clubs disputat a Saragossa, on va formar part de l’equip sub-20 que es va proclamar campió. A més, va tenir una aportació decisiva a l’imposar-se en els 60 metres tanques amb una marca de 8.66. L’atleta, de 16 anys, va començar a competir en categoria sub-14 al Club Atletisme Terres de Ponent, entitat sorgida de la unió entre l’Associació Atlètica Xafatolls i el Lleida UA. Ja en sub-16 va passar al Lleida Unió Atlètica, on va quedar sota la tutela del tècnic lleidatà Salvador Porras, referent estatal en tanques i figura clau en el seu desenvolupament esportiu. Queralt va ser campiona de Catalunya i d’Espanya sub-16 el 2024, va obtenir la medalla de plata al Campionat d’Espanya sub-18 de pista coberta l’any passat i va ser seleccionada per participar en el Festival Olímpic de la Joventut Europea. Els seus objectius enguany són els estatals sub-18 i sub-20, i l’Europeu sub-18, que es disputarà del 16 al 19 de juliol a Rieti (Itàlia).