“Ho donarem tot”
Jaume Pueyo, que afronta la seua segona cita, i Bernat Sellés i Marc Colell, que s’estrenen, debuten avui als Jocs amb l’esprint individual. Tots tres parteixen amb l’objectiu d’entrar al top 30
Els tres lleidatans presents en els Jocs Olímpics de Milà-Cortina d’Ampezzo 2026, Jaume Pueyo, Bernat Sellés i Marc Colell, s’estrenen avui amb la disputa de l’esprint individual d’esquí de fons. És la quarta vegada en la història que Lleida tindrà tres representants de la província, el rècord fins al moment.
Pueyo, que ja va debutar a Pequín 2022, afronta la prova amb el repte de ficar-se en les eliminatòries i optar a un diploma olímpic que seria històric. Per la seua part, Sellés i Colell, que fan el seu bateig olímpic, parteixen amb el repte de passar el tall i ficar-se al top 30.
“Estem bé, portem aquí ja des del dia 3. Hem analitzat la pista bastantes vegades, ja hem competit aquí i estem amb moltes ganes. Hem afinat tots els detalls que calia afinar, així que anem amb moltes ganes”, va assenyalar Pueyo, de 24 anys i nascut a Badalona, encara que des dels sis anys resideix a la Seu d’Urgell, on s’ha format com a fondista, si bé en els seus inicis va compaginar diversos esports.
“Sent cadet va arribar a disputar el Campionat d’Espanya de piragüisme, atletisme i esquí de fons, encara que ja amb 16 es va decantar per l’esquí”, recorda el seu pare, David Pueyo, que assegura que “sempre li hem inculcat els valors de la humilitat i el treball. Sempre li hem dit que això és passatger, que no durarà tota la vida, i cal estar preparat”.
El Jaume no és l’únic olímpic de la família, ja que el seu oncle Ricardo va participar en els Jocs d’estiu de Seül’88, en la disciplina de marxa.
Sellés, per la seua part, va admetre que estan “amb moltes ganes ja d’estar a la línia de sortida. Ho donarem tot”, mentre que Colell va comentar que “ens centrem bàsicament a millorar el que podem millorar”, va puntualitzar.
En U18, el també lleidatà Pau Baqué, que a l’esprint es va penjar la medalla de bronze, va firmar el novè lloc en la individual, que va estar dominada pel nord-americà Benjamin Bigwood. Els dos lleidatans es traslladen aquesta setmana a Surnadal, Noruega, per prendre part en la segona prova del circuit de joves.
D’altra banda, diumenge es va disputar a Boí Taüll la Copa d’Espanya individual d’esquí de muntanya, en la qual Lleida es va penjar quatre medalles. Jan Caselles, de Montcortès i pertanyent al CEPS de la Pobla de Segur, va aconseguir l’or en la categoria U13, com ja va fer dissabte en l’estatal d’esprint, mentre que Mariona Rovira, de Talló, va repetir la plata en U18, el mateix metall que es va penjar Jordi Alís, de la Seu d’Urgell, en la categoria absoluta, en la qual el pallarès Marc Ràdua va ser vuitè.
Aina Garreta, a tocar del podi a la Copa del Món d’esquí de muntanya
La lleidatana Aina Garreta es va quedar molt a prop d’aconseguir la seua primera medalla a la Copa del Món d’esquí de muntanya. L’esquiadora de la Pobla de Segur va firmar el quart lloc a la prova individual d’U20 que tancava la Copa disputada durant aquesta passada setmana a Berchtesgaden, a Alemanya. La integrant del CEPS va entrar amb un temps d’1 hora, 1 minut i 15 segons, a poc més de mig segon de la medalla de bronze.
Von Allmen aconsegueix el seu segon or en els Jocs
El suís Franjo von Allmen, guanyador dissabte del descens, va aconseguir ahir el seu segon or en els Jocs de Milà-Cortina 2026, a l’imposar-se en la combinada per equips.
Investiguen un defecte de fàbrica de les medalles
Diversos medallistes olímpics van reportar en aquests primers dies de competició problemes amb les medalles, pel que sembla amb un enganxament massa dèbil que fa que es desprengui amb facilitat, la qual cosa preocupa l’organització, que ja ho està investigant.