FUTBOL
Aixa Charah, del Pardinyes a la selecció del Marroc
La lleidatana, portera del juvenil del club, està concentrada amb la sub-17
“Encara estem vivint un somni.” Aquest el sentiment de la família d’Aixa Charah (Bell-lloc, 24/6/2010), portera de l’equip juvenil del Pardinyes, que en pocs dies ha passat, sense esperar-ho, d’afrontar una nova setmana amb el seu equip a concentrar-se amb la selecció sub-17 del Marroc.
El seu pare, Omar Charah, originari del país africà, va explicar a SEGRE que dijous passat va rebre una trucada de la Federació del Marroc, que també va contactar amb el club, perquè l’Aixa, de només 15 anys, s’unís a la concentració que porta a terme la selecció sub-17 a San Pedro del Pinatar (Múrcia). “Es van posar en contacte amb nosaltres i no teníem ni idea que hi havia l’opció que pogués ser convocada, perquè fins llavors ningú ens havia avisat ni posat sobre la pista. Evidentment, va suposar un gran orgull i divendres mateix la vam portar cap allà perquè s’unís a la concentració”, relata amb orgull el seu pare.
El combinat marroquí participa durant aquesta setmana a la MIMA Cup, un torneig amb vuit seleccions al luxós Pinatar Arena que forma part de la preparació de cara al Mundial sub-17 del mes d’octubre, del qual precisament és amfitrió. Marroc va debutar dimarts amb un triomf davant d’Escòcia (2-1), encara que la lleidatana va esperar a la banqueta. Malgrat això, des de la concentració l’Aixa reconeix que “estic molt contenta i agraïda a la federació per viure aquesta oportunitat” i espera poder estrenar-se divendres, en el partit davant d’EUA.
La jove lleidatana compleix la tercera temporada al Pardinyes, al qual va arribar procedent del CEPU, on va començar la seua trajectòria.
Els seus inicis van ser com a jugadora de camp, però “quan va fallar la portera ella es va col·locar allà i amb el temps un entrenador ens va dir que podia tenir futur a la porteria. Se li donava bé”, indica el seu pare.
“Ens han dit de la federació que els costa molt trobar porteres i la veritat és que és una oportunitat molt gran per a ella, sabent que el Mundial és d’aquí a pocs mesos. Per a nosaltres és un somni i un orgull gran”, va concloure.