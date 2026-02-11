FUTBOL
La Copa Atlas recupera el caràcter internacional
El Chinese Football Boys serà el primer equip estranger des del 2016
La 9a Copa Atlas Energia, que va ser presentada ahir al Ramon Farrús, constarà, com cada any, de dos fases: la prèvia, programada per a aquest cap de setmana, i la fase final, prevista per al dissabte 30 de maig i en què participarà el Chinese Football Boys, primer equip estranger en el torneig després de set edicions.
L’últim havia estat l’Escola Fabien Barthez, equip de l’exporter de la selecció francesa, el 2016. En aquest sentit, el president de l’Atlètic Segre, David Romaní, va remarcar que la presència de l’acadèmia xinesa “donarà una referència a nivell global” del torneig lleidatà.
Per la seua part, el coordinador del torneig, Mario Sampietro, va assegurar que la Copa Atlas “comença a ser un referent en l’àmbit català i nacional”. “Està creixent molt i esperem poder ampliar els equips en futures edicions, encara que les instal·lacions, que estan bastant bé, de vegades ens limiten una mica”, va afegir.
Així mateix, el coordinador va explicar el funcionament de la fase prèvia, que se celebrarà el dissabte 14 i el diumenge 15 al Ramon Farrús. La primera jornada estarà dedicada als benjamins (sub 10) i la segona, la dels alevins (sub 12).
En ambdós categories participaran 30 equips, que quedaran repartits en 6 grups de 5 equips cada un que disputaran en format lligueta.
Dels 6 grups, tres jugaran al matí i tres a la tarda, i es classificaran per a la fase final quatre equips: els tres millors primers i el millor segon, que s’enfrontaran en dos finals que definiran els quatre equips (dos de benjamins i dos d’alevins) que participaran en la fase final del 30 de maig.
En aquesta, a banda de l’Atlètic Lleida i Atlètic Segre, hi haurà equips de renom nacional i internacional.
En total, la fase final la disputaran 16 equips per categoria, entre els quals ja hi ha confirmada la presència, tant en sub-10 com en sub-12, del Barça, l’Elx, el Nàstic de Tarragona, la UE Amistat, el Reus i el Mercantil. L’Osasuna, el Llevant i el Reial Saragossa, en la sub-12, i el Chinese Football Boys, una entitat formativa xinesa creada el 2017, en la sub-10. La UE Gardeny també estarà present en la categoria sub-10.