Històrics Pueyo i Sellés
És la primera vegada que dos esquiadors de fons espanyols entren al top 30 d’una prova olímpica. L’urgellenc va ser el 26, el de Bellver el 29 i Marc Colell no va passar el tall i va acabar el 55
Jaume Pueyo (CEFUC) i Bernat Sellés (CEFCEN) van tornar a fer història per a l’esquí de fons espanyol en la seua estrena en els Jocs Olímpics de Milà-Cortina. Els dos lleidatans van aconseguir per primera vegada situar dos fondistes espanyols al top 30 d’una prova olímpica, en aquest cas en l’especialitat de l’esprint clàssic, un fet que tan sols s’ha repetit una vegada, a la Copa del Món de Ruka (Finlàndia) de l’any passat, en la qual Pueyo va acabar divuitè i Sellés, vint-i-quatrè. Ahir, el de la Seu d’Urgell va ser dotzè i el de Bellver de Cerdanya, el 29. El també lleidatà Marc Colell (CEFUC) no va poder superar la classificatòria i va acabar en la posició 55.
Pueyo era el primer a competir i tenia clar que no podia guardar-se res per arribar amb opcions reals de fer una gran classificatòria. En el primer intermedi, situat en el km 0,8, estava setzè, però va remuntar i va acabar al top 12, un magnífic resultat que li permetia rescabalar-se de la seua anterior experiència olímpica a Pequín 2022, on es va quedar fora per escasses centèsimes. Per la seua part, Sellés va ser una de les sorpreses positives de la jornada al colar-se amb el 29 millor temps de la classificatòria, que li donava accés a les bateries, de les quals quedaria fora Colell.
En els quarts de final, Jaume Pueyo va arrancar molt ben situat i amb una estratègia clara: esperar a la pujada per intentar colar-se entre els seus rivals i accedir a les semifinals, les que serien les segones de la temporada per a ell després de l’espectacular top 7 d’Oberhof (Alemanya). El pla va ser perfecte i, de fet, es va col·locar primer a falta de 250 metres, però en la recta final va ser superat per la resta dels seus rivals, quedant sisè en la seua sèrie que el relegava a la posició 26 definitiva.
Després de la prova, les seues sensacions eren agredolces. “M’he trobat molt bé, crec que he fet una bona estratègia. M’he equivocat de traça en l’últim tram, he agafat la més lenta i això ha fet que se m’acabés el gas abans i la recta de meta ha estat molt dolenta. Estic content perquè he millorat el meu nivell en estil clàssic”, va dir l’urgellenc.
Bernat Sellés també va arrancar bé, però en una de les baixades va perdre el rebuf i es va quedar despenjat, acabant al sisè lloc de la seua sèrie i tancant la seua participació amb un meritori lloc 29. “Estic molt content. He complert el meu objectiu. Venia somiant amb aquest dia i haver-me colat al top 30 en els meus primers Jocs em produeix una gran felicitat”, va assenyalar. Colell, per la seua part, va destacar que “ha estat un esprint dur, no era el resultat que esperava, però ho he donat tot”, va assenyalar.
El noruec Johannes Klaebo es va penjar el setè or davant del nord-americà Ben Ogden, plata, i del també noruec Oskar Opstad Vike, bronze.
Primer transgènere en uns Jocs hivernals
L’esquiador suec Elis Lundholm es va convertir ahir en el primer esportista obertament transgènere a competir en uns Jocs Olímpics d’Hivern. De 23 anys, Elis s’identifica com a home, però va participar en la classificació femenina de la modalitat de bamps, en la qual va acabar última.
Prohibeixen un casc per les víctimes de la guerra
El COI ha prohibit a un pilot ucraïnès de skeleton portar un casc en homenatge als esportistes morts del seu país durant la guerra a Ucraïna. El casc mostra imatges de mitja dotzena d’atletes del seu país, alguns d’olímpics, que van morir en atacs russos.