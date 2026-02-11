FUTBOL
L’AEM convoca una assemblea per la derrama per a la nova gespa
Davant la negativa a pagar de diverses famílies
La junta directiva de l’AEM va reaccionar ahir amb un comunicat després que diverses famílies del club tornessin els rebuts de la derrama per costejar les obres de substitució de la gespa del Recasens. L’acció d’alguns pares i mares de jugadors del club, que es van negar a pagar el primer dels tres terminis de 40 euros de la derrama, va propiciar la resposta de l’AEM, que es va disculpar “per no haver informat amb més antelació”, deixant clar que “en cap cas hi ha hagut la voluntat d’ocultar informació ni d’actuar sense transparència”. En aquesta línia, la junta va explicar en el comunicat que la renovació de la gespa es va fer “de manera urgent i inajornable”. Un fet que va impedir que la comunicació “pogués realitzar-se amb l’antelació i el detall desitjables”. En conseqüència i, amb l’objectiu d’explicar amb claredat la situació, el club lleidatà “convocarà una assemblea informativa” per resoldre els dubtes d’una derrama que es va plantejar per “afrontar el cost sense comprometre la viabilitat econòmica de l’entitat”. D’altra banda, el primer equip femení, que no va jugar el cap de setmana després de la suspensió del partit davant del Betis per la borrasca Marta, afronta avui (19.00/Lleida En Joc) les semifinals de la Copa Catalunya davant de l’Ona Sant Adrià, de Segona RFEF. Les lleidatanes arriben al duel amb l’objectiu de plantar-se a la segona final de la història del club, després de la que va guanyar el filial el 2023, on ja les espera el CE Europa, que va eliminar el Barça B (3-1). El tècnic de l’AEM, Rubén López, va assegurar en la prèvia del matx que l’equip “arriba amb moltes ganes de jugar aquest partit. A nivell personal i de club estem molt il·lusionats i volem guanyar la Copa Catalunya”.