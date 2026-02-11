BÀSQUET
L’Hiopos Lleida segueix sense trobar base després d’una dotzena d’intents infructuosos
L’economia i la falta de jugadors, principals hàndicaps
Sense pressa i sense pausa. Aquesta és la premissa que s’ha marcat l’Hiopos Lleida en la recerca del base que no només ha de suplir la marxa de Kristers Zoriks sinó, sobretot, pal·liar el dèficit que té l’equip a l’hora de generar joc col·lectiu en atac. La situació classificatòria permet treballar amb certa folgança i sense la pressió que va marcar bona part de la temporada passada. Amb quatre victòries d’avantatge sobre la zona de descens, el conjunt de Gerard Encuentra viu un escenari molt diferent al de fa un any per aquestes mateixes dates, quan estava igualat a triomfs amb l’equip que ocupava llavors la segona plaça de descens –Girona– i també amb el Granada i l’Andorra, mentre que el cuer Corunya només tenia dos triomfs menys, no com ara, que el quadre granadí està a set dels lleidatans.
Llavors els reforços eren una necessitat imperiosa per sortir del clot, ja fos per reforçar la zona interior –molt minvada durant tota la Lliga– o en la recerca d’un anotador –poc després va arribar Batemon–. Ara la situació és una altra i el club no vol precipitar-se el més mínim. A les oficines es valoren opcions i es manté un seguiment constant del mercat, però sense la necessitat de prendre decisions immediates, encara que les alternatives que han estudiat des de molt abans de la marxa de Zoriks –una dotzena– no han fructificat de moment.
Diversos motius
Les causes han estat diverses, però principalment per les altes pretensions dels jugadors o per l’interès d’aquests de jugar competició europea, al marge que alguns d’ells no s’adequaven al perfil que es busca l’Hiopos: un base anotador, que generi avantatges ofensius i tingui amenaça de tres punts.
“Fitxar per fitxar no ho farem”, aquest és el missatge que es llança des del club, que s’insisteix en la confiança plena en l’actual plantilla, que és la que ha aconseguit un balanç de vuit victòries i onze derrotes, impensable al principi de temporada a aquestes altures de la competició.