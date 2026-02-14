TENIS
Antonio Carreño, semifinalista a Hongria
El tenista balaguerí Antonio Carreño en la categoria de jugadors majors de 85 anys va firmar una brillant actuació en el torneig ITF 1000 disputat a Budapest a l’assolir la ronda de semifinals. Va debutar amb autoritat davant del polonès Władysław Kucmierczyk (6-1 i 6-3) i en segona ronda va superar l’alemany Werner Schererth per 6-4 i 7-5.
La seua trajectòria es va veure frenada en semifinals davant l’italià Tito Morsero, que va ser al final campió i que es va imposar per 6-1 i 6-3.
Gràcies a aquest bon resultat aconseguit a Hongria, Carreño suma 500 punts i ascendeix del lloc 44 al 32 del rànquing mundial. Val a recordar que l’any passat no va poder defensar els punts aconseguits el 2024 a causa de dos lesions que va patir, circumstància que va llastar la seua classificació.