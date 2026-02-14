Gerard Encuentra demana al Hiopos fer "el seu millor partit" davant del Girona
El tècnic reconeix que “jugar al Barris Nord és un luxe, però també és una pressió que ha de ser positiva”
L’entrenador de l’Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, va assegurar ahir que el seu equip haurà “de fer el seu millor partit” per superar demà el Bàsquet Girona al Barris Nord, davant d’un rival que arriba “en molt bon moment i jugant amb molt ritme”.
Després de caure diumenge a casa amb el Manresa (90-99), el tècnic va reconèixer que “últimament no hem pogut donar les alegries que es mereix l’afició, però arribarà el moment”, ja que en els últims sis partits al Barris Nord el conjunt lleidatà només ha guanyat davant del San Pablo Burgos (73-72) i ha perdut contra UCAM Múrcia, Unicaja, Madrid, Saragossa i el mateix Manresa.
Més enllà de la dificultat dels rivals, Encuentra va destacar el factor psicològic de jugar al seu feu, assegurant que “és un luxe jugar al Barris Nord, però també és una pressió que ha de ser positiva, perquè volem fer-ho bé davant de la nostra gent”.
“Tenim moltes ganes de demostrar, perquè els nostres aficionats sí que són els millors de la Lliga, i de vegades es converteix en una pressió que hem de saber gestionar i convertir-la en positiva, perquè de vegades ens està costant i volem regalar-los l’alegria que es mereixen”, va admetre.
Encuentra va insistir que la clau passa per mantenir la identitat defensiva de l’equip. “No som dels més guapos de la Lliga, som el Lleida. Hem de ser sòlids darrere”, va afirmar. En aquest sentit, va destacar que abans de l’última jornada eren “la setena millor defensa de la competició en eficiència defensiva [ara són la vuitena]” encara que va reconèixer que davant del Manresa va faltar “regularitat en aspectes bàsics com l’un contra un, la defensa del bloqueig directe o la transició”.
El tècnic lleidatà va advertir del potencial ofensiu del Girona, que va definir com un equip amb “moltíssima amenaça exterior” i gran capacitat per carregar el rebot ofensiu, i va recordar que en la primera volta va capturar fins a 18 rebutjos en atac. “Hem de fer moltes coses bé i transformar la pressió i l’exigència en una cosa positiva i competitiva”, va assenyalar.
En el pla anímic, després de la derrota de la passada jornada, el tècnic va reconèixer que els primers dies van ser “més seriosos”, però va assegurar que el grup ja ha girat full. “Estem enfocats a continuar construint i progressant”, va indicar.
Finalment, va confirmar que diversos jugadors continuen arrossegant molèsties físiques i que la pròxima aturada competitiva pot ajudar a recuperar efectius, tant a nivell físic com mental, malgrat que va recalcar que l’únic focus ara és el duel davant del Girona. “Només pensem en aquest partit; quan arribi l’aturada ja farem les conclusions”, va concloure.
Mentre que en el bàndol lleidatà seguiran tocats jugadors com Golomán o Shurna, encara que s’espera la seua presència en el partit, el Girona va confirmar una baixa important a la seua pintura, la del pivot argentí Juan Fernández, per una microruptura a la fàscia del peu dret.
D’altra banda, l’equip gironí podrà comptar amb Maxi Fjellerup, que va tornar el cap de setmana passat davant del Barça després d’una llarga absència per lesió.