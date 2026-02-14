FUTBOL
Laporta esclata contra el VAR: “Res és innocent”
L’expresident va criticar el gol anul·lat al Barça en la derrota davant de l’Atlètic
La dura derrota del Barça davant de l’Atlètic de Madrid (4-0) en l’anada de les semifinals de Copa s’ha vist embolicada en una forta polèmica arran del gol anul·lat a Pau Cubarsí en el minut 59 de partit. Els sis minuts que va durar la revisió de l’ajustat fora de joc del central català a causa d’una fallada informàtica del sistema semiautomàtic van despertar tota mena de reaccions, entre les quals la de l’expresident –ara precandidat– Joan Laporta, que es va mostrar indignat amb l’arbitratge en el seu compte d’X. “Del gol mal anul·lat a Pau Cubarsí, plou sobre mullat perquè ens recorda el que ens van anul·lar a Lamine Yamal, també incorrectament a Anoeta. Res és innocent. Per això hem de lluitar contra tot i contra tothom”, va escriure un Laporta que, malgrat la folgada golejada blanc-i-vermella, continua confiant en la remuntada. “Amb la força de tots els culers estic convençut que tenim una oportunitat històrica per realitzar una gran remuntada al Camp Nou”, va apuntar el precandidat. Tot i així, Laporta no va ser l’únic que va reaccionar després del partit, ja que el president en funcions del Barça, Rafa Yuste, va qualificar “de vergonya” l’actuació del VAR i va assegurar que no “ho deixarem estar així i demanarem explicacions”. Per la seua part, el CTA es va pronunciar ahir també sobre la jugada del gol anul·lat al Barça, assegurant que es van utilitzar línies de fora de joc “manuals” davant d’una fallada informàtica del sistema semiautomàtic. Segons l’organisme, després d’intentar que el sistema “recalibrés la modelització”, i comprovar que no era possible, “seguint el procediment establert”, l’equip VAR va traçar les línies de fora de joc manuals per portar a terme la presa de decisió “definitiva i correcta”. D’altra banda, segons va denunciar el sindicat Jupol, una agent de la Policia Nacional va resultar ferida al patir cremades per una bengala en la prèvia del partit després de quedar atrapada entre bengales i l’autobús local.
Els precandidats del Barça, entre atacs a Laporta i propostes
La campanya dels precandidats no para malgrat els resultats. Víctor Font va explicar ahir la seua proposta de model de propietat. “Tenim una oportunitat per decidir si volem governar el club d’una manera personalista o girar full”, va apuntar. Així mateix, Xavi Vilajoana va fer pública la seua carta de renúncia del Barça el 2005, on també assenyalava “els criteris d’amiguisme” de Laporta. Per la seua part, Marc Ciria va assegurar, entre altres coses, que congelarà “el preu dels abonaments”.
Raphinha torna als entrenaments
L’extrem brasiler va tornar a exercitar-se ahir amb el grup i continua avançant en el seu procés de recuperació de la sobrecàrrega a l’adductor de la cama dreta.
El Barça, readmès a l’EFC per unanimitat
El Barça va rebre ahir una comunicació oficial de la European Football Clubs (EFC) que confirma la readmissió com a membre de l’organització, després de posar fi a la seua relació amb la Superlliga.
Nova Barça Academy a Mongòlia
D’altra banda, el Barça obrirà una nova Barça Academy a Mongòlia, que estarà ubicada a la capital, Ulaanbaatar, i que es convertirà en l’onzena acadèmia del club blaugrana a la regió Àsia-Pacífic i la trentena en tot el món.